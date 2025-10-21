Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

India PAK Border Diwali : देश की अंतिम सीमा पर दीपावली, सैनिकों ने घर से दूर ऐसे मनाया पर्व

सैनिकों और स्थानीय निवासियों ने मिलकर दीप जलाए, फुलझडियां जलाईं, मिठाइयां बांटी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया।

बाड़मेर

Nakul Devarshi

Oct 21, 2025

दिवाली मनाने की ये तस्वीरें राजस्थान में बाड़मेर के सरहदी इलाके गडरारोड से आई हैं.. जहां पत्रिका ने ग्राउंड ज़ीरो पर उतरकर जाना कि आखिर देश की अंतिम सीमा पर दिवाली की खुशियां किस तरह से छाई हुई हैं..

Published on:

21 Oct 2025 02:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Videos / India PAK Border Diwali : देश की अंतिम सीमा पर दीपावली, सैनिकों ने घर से दूर ऐसे मनाया पर्व

