बाड़मेर

भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची

समारोह में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, सुशासन और विकास कार्यों की जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी सुरेश मेघवाल की अगुवाई में विभागीय अधिकारियों के साथ जनसुनवाई हुई, जहां ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क संबंधी ज्ञापन सौंपे। सीएचसी गडरारोड़ में फिजिशियन डॉक्टर और एएनएम लगाने की मांग उठी। व्यापारियों ने 15 दिनों से बंद बसों को बाजार में लाने की अपील की, जिस पर एसडीएम ने सोमवार को मार्ग का मौका मुआयना कर समाधान का भरोसा दिलाया। संचालन पवनभारती गोस्वामी ने किया।

बाड़मेर

Dileep Kumar Dave

Dec 21, 2025

विकास रथ यात्रा का पांचवें दिन गडरारोड़ में समापन

प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर पंचायत समिति गडरारोड़ क्षेत्र में चली विकास रथ यात्रा का समापन स्थानीय पंचायत समिति परिसर में हुआ। रविवार को रोहिड़ी, मुनाबाव, जयसिंधर स्टेशन, जयसिंधर गांव तामलोर, और गडरारोड में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की उपलब्धियां जन-जन तक पहुंचाई।

गडरारोड़ में उप जिला अस्पताल जल्द शुरू होगा

मुख्य वक्ता स्वरूपसिंह राठौड़ खारा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है। उन्होंने सीमावर्ती ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि गडरारोड़ में उप जिला अस्पताल जल्द शुरू होगा, इसके लिए मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह किया गया है। खारा ने बताया कि क्षेत्र में पहली बार 74 ग्राम पंचायतें बनाकर कीर्तिमान रचा गया। सरकार ने दो वर्षों में 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर घोषणा पत्र के वादे निभाए हैं।

युवा नेता वीरमसिंह सोढ़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को संकल्पबद्ध है। पारदर्शी शासन, जनहितकारी योजनाएं और तेज विकास राजस्थान की नई पहचान बन चुके हैं। विकास रथ जनसंवाद का प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है।

इस अवसर पर किशनलाल सुंदराई, हिंदूसिंह तामलोर, दशरथ बालाच, तेजाराम(पूर्व प्रधान), नखतसिंह सरगीला, पदमाराम जयपाल, गेनाराम सुथार, तेजमालसिंह, गिरधरसिंह सोढ़ा, अगरसिंह सोढ़ा जयसिंधर , आसकरणसिंह , सतीदानसिंह, तनसिंह सोढ़ा उपस्थित रहे।

21 Dec 2025 10:29 pm

