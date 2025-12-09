9 दिसंबर 2025,

किसानों का ट्रैक्टर कूच… यातायात जाम, बाड़मेर पहुंचने से पहले बनी सहमति

किसानों की प्रमुख मांगों में फसल का उचित समर्थन मूल्य, नहर के पानी की नियमित आपूर्ति, और किसान 2022-23 का अनुदान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती। इसके बाद कलेक्ट्रेट घेराव करने किसानों को काफिला बढ़ाया जाएगा।

बाड़मेर

image

Dileep Kumar Dave

Dec 09, 2025

गुड़ामालानी हाईवे पर किसानों का उग्र प्रदर्शन, : यातायात ठप होने से छोटे रास्तों पर जाम

बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र के किसानों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को मेगा हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके कारण क्षेत्र का मुख्य यातायात बाधित हो गया। प्रदर्शन ने न सिर्फ हाईवे पर आवागमन रोक दिया, बल्कि इससे उत्पन्न हुए डायवर्जन (मार्ग परिवर्तन) ने ग्रामीण वैकल्पिक मार्गों पर भी अफरा-तफरी मचा दी, जिससे वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गईं।

डायवर्जन से छोटे रास्तों पर बढ़ा दबाव

हाईवे के घंटों तक बंद रहने के कारण, स्थानीय पुलिस और प्रशासन को मजबूरन बड़े मालवाहक वाहनों, ट्रकों और बसों को छोटे, स्थानीय ग्रामीण मार्गों से डायवर्ट करना पड़ा।

अचानक छोटे रास्तों पर भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से वैकल्पिक मार्गों पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन संकरी और अक्सर खराब सड़कों पर बड़े वाहनों को मोड़ने और निकलने में भारी दिक्कतें आईं।

वाहन चालकों को हुई भारी परेशानी

वन चालकों को इन अपरिचित और संकरे रास्तों पर चलने के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

फिलहाल, प्रशासनिक अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच गतिरोध खत्म करने और यातायात को सामान्य बनाने के लिए बातचीत जारी है। किसानों ने अपनी लंबित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हाईवे जाम किया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

09 Dec 2025 11:52 pm

