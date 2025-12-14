14 दिसंबर 2025,

रविवार

बाड़मेर

खेत में लगी आग, लाखों का नुकसान

तेजी से आग बढ़ने से खेत में पड़े बाजरे की फसल का दो सौ मण चारा, बेर के पौधे एवं झाड़ियां जलकर राख हो गई। उनके अनुसार करीब चार लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक जेसीबी, दो ट्रैक्टर एवं करीब एक सौ ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय से अग्निशमन वाहन भी मौके पर पहुंचा लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था।

बाड़मेर

image

Dileep Kumar Dave

Dec 14, 2025

लोगों के प्रयास से आग पर पाया काबू

चौहटन आगोर ग्राम पंचायत सरहद में शनिवार सवेरे एक खेत में भीषण आग लग गई। खेत में पड़ा बाजरे का चारा, बेर के पौधे एवं खड़ीझाड़ियां को चपेट में लेने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के अनुसार चौहटन आगोर निवासी रामजीवन पुत्र लाखाराम विश्नोई के खेत में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच कर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए।

पुलिस को रिपोर्ट सौंपी

उन्होंने स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को सूचना देकर आग पर नियंत्रण के लिए अग्निशामक वाहन की मदद मांगी। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने बाड़मेर से अग्निशमन वाहन मंगवाया तथा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने के प्रयास किए। इस सम्बन्ध में रामजीवन पुत्र लाखाराम विश्नोई ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपकर बताया कि शनिवार सवेरे उनके खेत में अचानक आग लग गई।

Published on:

14 Dec 2025 12:08 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Videos / खेत में लगी आग, लाखों का नुकसान

