खेत में लगी आग, लाखों का नुकसान

लोगों के प्रयास से आग पर पाया काबू

चौहटन आगोर ग्राम पंचायत सरहद में शनिवार सवेरे एक खेत में भीषण आग लग गई। खेत में पड़ा बाजरे का चारा, बेर के पौधे एवं खड़ीझाड़ियां को चपेट में लेने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के अनुसार चौहटन आगोर निवासी रामजीवन पुत्र लाखाराम विश्नोई के खेत में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच कर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए।

पुलिस को रिपोर्ट सौंपी

उन्होंने स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को सूचना देकर आग पर नियंत्रण के लिए अग्निशामक वाहन की मदद मांगी। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने बाड़मेर से अग्निशमन वाहन मंगवाया तथा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने के प्रयास किए। इस सम्बन्ध में रामजीवन पुत्र लाखाराम विश्नोई ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपकर बताया कि शनिवार सवेरे उनके खेत में अचानक आग लग गई।