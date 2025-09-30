धनाऊ में आधा घंटा तेज बारिश, गर्मी से राहत

समदड़ी में मौसम ने बढ़ाई चिंता

धनाऊ में सोमवार को शाम को आंधे घंटे तक तेज बारिश हुई। इससे पहले सुबह से दोपहर तक तेज धूप व उमस ने लोगों को परेशान किया। शाम को करीब आधा घंटे तक तेज ठंडी हवाओं से तापमान में कमी हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते ग्राहकी कम रहने से दुकानदार मायूस होकर गए। शाम छह बजे घने बादल छाए और बारिश का दौर आरंभ हुआ। इस पर वाहन चालकों ने दिन में भी हेड लाइट जलाकर सफर तय किया।

बदला मौसम, बादलों से घिरा आसमान, किसान परेशान

समदड़ी क्षेत्र कई दिनों से साफ मौसम के बाद अब मौसम ने करवट ले ली है। पिछले दो दिन से आसमान में काले घने बादलों की आवाजाही बनी हुई है। बदले मौसम से किसान फिर से चिंतित हो गए हैं। पहले बरसात की कमी से फसलें झुलस गईं और बाद में अतिवृष्टि से खरीफ की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ। अब रही-सही फसलों को किसान काटकर एकत्रित करने में जुटे हैं।