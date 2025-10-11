विद्यालयों में अवकाश आरंभ

शिव ब्लाॅक के सरकारी व निजी विद्यालयों में शनिवार से मध्यावधि अवकाश होने पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालयों में दीपावली पर निबंध लेखन व दीपक बनाओ प्रतियोगिता आयोजित हुई। साथ ही दीपावली पर्व पर घरों में मिट्टी के दीपक बनाने की शपथ ली। मातेश्वरी विद्या मंदिर भिंयाड़ के प्रबंधक राजेंद्रसिंह ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर विद्यार्थियों ने मानव शृंखला बनाकर दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। विद्यार्थियों ने रंगोली,निबंध खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें अवतारसिंह, दुर्जनसिंह , रावलसिंह , लक्ष्मणसिंह , रावलदान , प्रकाश, त्रिभुवन अव्वल रहे।

आगामी दिनों में घरों में धूमधाम

दिवाली पर्व से पहले सरकारी विद्यालयों में अवकाश हो गए हैं। ऐसे में बच्चे अब दीपावली तक घरों में ही रहेंगे। इस दौरान बच्चे घरों में रहेंगे। ऐसे में पटाखों की गूंज के साथ बच्चों की धमाचौकड़ी नजर आएगी।