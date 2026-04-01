Pachpadra Refinery का उद्घाटन 21 को, निर्माण लागत, अवधि, श्रेय पर सत्तापक्ष-विपक्ष आमने-सामने Refinery Controversy

Pachpadra Refinery राजस्थान के महत्वाकांक्षी प्रोजक्ट पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रेल को होने जा रहा है। Narendra Modi पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये रिफाइनरी शुरू से ही प्रदेश की सियासत का प्रमुख केंद्र बिंदु भी रही है। एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष ना सिर्फ इस मुद्दे पर क्रेडिट लेने में जुटा है बल्कि इसके कई बिन्दुओं को लेकर एक दूसरे पर खुलकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ Madan Rathore भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तत्कालीन गहलोत सरकार पर कुछ आरोप लगाए तो वहीं Ashok Gehlot पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया। देखिए प्रदेश के दोनों नेताओं ने रिफाइनरी प्रोजक्ट को लेकर क्या कुछ कहा।