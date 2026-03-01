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बॉर्डर पर बारिश का कहर: जीरा जमीदोज, ईसबगोल पूरा खराब

बेमौसम की बारिश ने मेहनत पर फेरा पानी पश्चिमी विक्षोभ के असर से सीमावर्ती गडरारोड क्षेत्र में बुधवार शाम को घने बादलों और तेज बिजली के साथ बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कटाई हो चुकी जीरा फसल और खड़ी इसबगोल बर्बाद हो गई।जीरा व ईसबगोल पर भारी नुकसान हुआ। किसान [&hellip;]

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बाड़मेर

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Dileep Kumar Dave

Mar 19, 2026

बेमौसम की बारिश ने मेहनत पर फेरा पानी

पश्चिमी विक्षोभ के असर से सीमावर्ती गडरारोड क्षेत्र में बुधवार शाम को घने बादलों और तेज बिजली के साथ बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कटाई हो चुकी जीरा फसल और खड़ी इसबगोल बर्बाद हो गई।जीरा व ईसबगोल पर भारी नुकसान हुआ। किसान प्रेमसिंह सोढ़ा जैसिंधर ने बताया कि कई खेतों में काटकर रखी गई जीरे की फसल पूरी तरह भीग गई, जिससे उसका गुणवत्ता नष्ट हो गई और वह काली हो गई।

भारतीय किसान संघ के गोविंद राम चौहान ने बताया कि ईसबगोल की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जीरा तो बिक्री लायक बचा ही नहीं। ईसबगोल का पूरा खेत खराब हो गया । यह बेमौसम बारिश ने कमर तोड़ दी।

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Published on:

19 Mar 2026 07:11 pm

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