बेटे ने की लूट, पिता ने छुपाया एक करोड़ का माल… अब निकली परेड

गडरारोड में व्यापारी उत्तमचंद भूतड़ा के घर में घुसे बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब एक करोड़ के सोना-चांदी और नकदी की लूट की थी। बदमाशों ने बच्चे को गोली मारने की धमकी देकर परिवार को आतंकित किया।घटना के बाद लोगों ने रोष जताया। पुलिस अधीक्षक ने शीघ्र खुलासे का आश्वासन दिया था। घटना के 72 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

बाड़मेर

Dileep Kumar Dave

Sep 20, 2025

गडरारोड लूट के आरोपियों की पुलिस ने करवाई परेड

गडरारोड में 3 सितंबर को हुई लूट की घटना के सभी छह आरोपियों की बाजार में परेड निकाली। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके नाम और चेहरों को देखने के लिए सभी लोगों में उत्सुकता बनी हुई थी। पुलिस से भी लगातार नाम उजागर करने की मांग की जा रही थी। बुधवार को पुलिस ने बदमाशों को भीड़ भरे गडरारोड बाजार में घुमाया। इस दौरान डिप्टी मानाराम गर्ग सहित कई पुलिस जवान साथ रहे। थानाधिकारी छैलसिंह ने पत्रिका को बताया कि पुलिस सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है।

आरोपियों की पहचान की उजागर

उन्होंने बताया कि वारदात में नेताराम पुत्र शकुराराम जाति भील उम्र 20 साल पेशा मेडिकल दुकान पर नौकरी निवासी रामदेव मन्दिर चाडार हाल तनसिंह सर्किल बाडमेर, भगवानदास पुत्र हरगनराम मेघवाल उम्र 22 साल पेशा मेडिकल दुकान पर नौकरी निवासी गडरारोड हाल नेहरू नगर बाडमेर.जुंजाराम पुत्र लालाराम कुमावत उम्र 21 साल पेशा मेडिकल दुकान पर कार्य निवासी भादरेश, अक्षय चौहान पुत्र बाबूसिह जाति रावणा राजपूत उम्र 21 साल पेशा मेडिकल दुकान पर कार्य निवासी रबारी की ढाणी, तारातरा मठ हाल बाडमेर आगोर ने योजना बनाई। तीन जने 3 सितम्बर बुधवार को बाड़मेर से रात्रि 8 बजे वाली बस से गडरारोड पहुंचे, वहीं अक्षय चौहान शाम वाली ट्रेन से पहुंचा। आरोपी देर रात एक बजे के करीब वारदात को अंजाम देकर रेल पटरियों के रास्ते गागरिया पहुंचे। जहां से आगे मोटरसाइकिल पर सवार होकर चौहटन होते हुए बाड़मेर में लालाराम पुत्र आंबाराम कुमावत के घर पहुंचकर माल को गढ़ा खोदकर दबा दिया और मामला शांत होने के बाद माल आपस में बांटने के कह कर वापस अपने काम पर निकल गए। वारदात में लालाराम्र कुमावत निवासी भादरेश और उसके पुत्र गिरधारी को दस्तयाब किया।

मुख्य सूत्रधार था पीडि़त परिवार का जानकार

आरोपियों ने गडरारोड निवासी भगवानदास पुत्र हरगनराम के मुख्य सूत्रधार में योजना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। भगवानदास का उत्तम चंद के घर आना-जाना था और मेडिकल स्टोर पर पहले काम कर चुका था। घटना का खुलासा होने पर उतमचंद भूतड़ा, जीवराजसिंह सोढ़ा, रमेश चंद्र चांडक, प्रकाश भूतड़ा, उम्मेदराम चौधरी सहित व्यापारियों ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की।

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Videos / बेटे ने की लूट, पिता ने छुपाया एक करोड़ का माल… अब निकली परेड

