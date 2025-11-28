मोरड़ा में बिराजे सोनगरा मामाजी व मां आशपुरी माताजी

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब

हजारों श्रद्धालुओं की लगातार आमद से आयोजन स्थल मेले जैसा माहौल बना हुआ है। हर शाम विभिन्न कलाकारों की ओर से भजन प्रस्तुति दी जा रही है, जिनमें जोग भारती, गीता गोस्वामी, भीखाराम देवासी व जगदीश माली शामिल हैं।

कल्याणपुर क्षेत्र के मोरड़ा स्थित सोनगरा मामाजी व मां आशापुरी माताजी के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत संतों के सानिध्य में 108 कन्याओं के पूजन के बाद जल-कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा मामाजी मंदिर से तालाब होते हुए वापस मंदिर पहुंची। लाभार्थियों की ओर से मूर्ति प्रबोधन, देव मूर्ति पूजन, गृह शांति, वास्तु यज्ञ, जाधिवास व कुटिर होम जैसे अनुष्ठान संपन्न हुए।

इस अवसर पर नरसिंगदास महाराज, सोमान्द महाराज, सत्यमगीरी महाराज, वीरान्द महाराज, सुन्दर गिरि महाराज, हड़मान भारती महाराज मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष प्रशासक कनानाचेनकरण राठौड़ ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए भोजनशाला, आवास व सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं।