थार महोत्सव में दिखी राजस्थानी परंपरा की झलक, देसी साज के साथ गूंजे तराने

किराडू और आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में आयोजन
जिला प्रशासन बाड़मेर , पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित थार महोत्सव के तहत सांस्कृतिक संध्या के शुरुआत के दरिया व केलम ने गुरु वंदना प्रस्तुत की। फकीरा खान, देऊ खान, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर कलाकारों ने भपंग नृत्य, दरिया देवी एंड पार्टी, अन्नू, शेर मोहम्मद, उदाराम, रेखा हेतल एंड पार्टी सहित कई कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इससे मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए।
किराडू में भक्ति, संगीत कार्यक्रम आयोजित
थार महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को राजस्थान के खजुराहो किराडू मंदिर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें लोगों ने उत्साह से भाग लेकर गीत, नृत्य का आनंद उठाया। पारम्परिक खेल सतोलिया,रूमाल झपट्टा, ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई।
