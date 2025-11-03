Patrika LogoSwitch to English

फोरेंसिक जांच में नहीं होगी देरी, मौके पर तुरंत पहुंचेगी लैब वैन

मोबाइल फोरेंसिक वैन किसी भी घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर साक्ष्य सुरक्षित करने और प्राथमिक परीक्षण करने में सक्षम है। इससे जांच प्रक्रिया में देरी नहीं होगी तथा साक्ष्यों की प्रामाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

बाड़मेर

image

Dileep Kumar Dave

Nov 03, 2025

बाड़मेर पुलिस को मिली हाईटेक फोरेंसिक लैब वैन

सीमावर्ती बाड़मेर जिले की पुलिस को अपराध अनुसंधान की दिशा में बड़ी सौगात मिली है। अब जिले में घटनास्थल पर तुरंत साक्ष्य एकत्रित करने और प्राथमिक जांच करने के लिए अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक लैब वैन उपलब्ध हो गई है। आधुनिक अनुसंधान किट और पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला प्रणाली की सुविधा उपलब्ध है, जिससे अपराधियों तक पहुंचने की प्रक्रिया और तेज व सटीक होगी। गौरतलब है कि अभी तक फोरेंसिक जांच के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इस कारण जांच में देरी होती थी। कई बार साक्ष्य जुटाने में भी परेशानी होती थी।

14 प्रकार के जांच किट से लैस

वाहन में लैंगिक अपराध, डीएनए व रक्त जांच, आगजनी, विस्फोटक पदार्थों, साइबर अपराध, नशीले पदार्थों तथा पैरों व टायरों के निशानों से संबंधित जांच के लिए सभी आवश्यक किट लगाए गए हैं। ये किट मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण की सुविधा देते हैं, जिससे पुलिस को तुरंत दिशा मिल सकेगी।

हाई-क्वालिटी कैमरों से साक्ष्य सुरक्षित

वैन में हाई रेज़ोल्यूशन कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिससे घटनास्थल पर की जाने वाली पूरी प्रक्रिया का वीडियो डॉक्यूमेंटेशन संभव होगा। इससे जांच की विश्वसनीयता और पारदर्शिता में और अधिक मजबूती आएगी।

कार्यकुशलता बढ़ेगी

– मोबाइल फोरेंसिक लैब वैन के आने से जांच की प्रक्रिया में गति आएगी और साक्ष्य एकत्रित करने की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह तकनीक पुलिस की कार्यकुशलता को एक नया आयाम देगी। – नरेंद्रसिंह मीना, एसपी, बाड़मेर

