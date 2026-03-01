बेमौसम की बरसात: फसलों पर कहर, किसानों की बढ़ी चिंता

काटकर रखी जीरा की फसल बर्बाद,ईसबगोल नष्ट

पश्चिमी विक्षोभ के असर से सीमावर्ती गडरारोड क्षेत्र में बुधवार शाम को घने बादलों और तेज बिजली के साथ बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कटाई हो चुकी जीरा फसल और खड़ी इसबगोल बर्बाद हो गई।जीरा व ईसबगोल पर भारी नुकसान हुआ। किसान प्रेमसिंह सोढ़ा जैसिंधर ने बताया कि कई खेतों में काटकर रखी गई जीरे की फसल पूरी तरह भीग गई, जिससे उसका गुणवत्ता नष्ट हो गई और वह काली हो गई।

भारतीय किसान संघ के गोविंद राम चौहान ने बताया कि ईसबगोल की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जीरा तो बिक्री लायक बचा ही नहीं। ईसबगोल का पूरा खेत खराब हो गया । यह बेमौसम बारिश ने कमर तोड़ दी।