लावारिस गाड़ी की पुलिस ने ली तलाशी तो मिला 3 क्विंटल 08 किलोग्राम डोडा पोस्त

– एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश

गुड़ामालानी पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शनिवार देर शाम नाकाबंदी के दौरान एक लावारिस गाड़ी से 3 क्विंटल 08 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की ब्लैक कलर की एसयूवीगाड़ी को भी जब्त किया। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है।

पुलिस को देख तस्कर ने गाड़ी भगाई

जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्रसिंह मीना के निर्देशानुसार लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान यह सफलता मिली है। यह ऑपरेशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर नितेश आर्य और डिप्टी गुड़ामालानी सुखाराम विश्नोई के सुपरविजन में किया गया। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 06 दिसंबर शनिवार की देर शाम नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई दी। पुलिस के रुकने का संकेत देने पर, चालक गाड़ी की रफ्तार बढ़ा भागने लगा।पुलिस टीम ने पीछा किया। कुछ दूरी पर, चालक कृषि मंडी के पीछे सुनसान जगह पर गाड़ीछोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।