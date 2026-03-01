खेतों में बिछी सफेद चादर…किसानों की बढ़ी चिंता

मौसम ने बदली करवट, मेहनत पर फिरा पानी

समदड़ी क्षेत्र में देर शाम अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि शुरू हो गई कुछ ही मिनटों में सड़कों और खेतों में ओलों की सफेद परत जम गई जिससे पूरे इलाके का नजारा बदल गया

इस बेमौसम ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है खासकर जीरा गेहूं की फसल को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है कई जगहों पर खेतों में खड़ी फसल ओलों की मार से झुक गई और टूट गई, जिससे उत्पादन पर असर पड़ सकता है

ग्रामीणों के अनुसार ओले इतने तेज और लगातार गिरे कि कुछ समय के लिए जनजीवन भी प्रभावित हुआ सड़कों पर पानी और ओलों के जमाव से आवागमन में भी दिक्कतें आईं।