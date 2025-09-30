चाकसू में सीज किया 11 क्विंटल 55 किलो मिलावटी सरसों का तेल

चाकसू @ पत्रिका. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के तत्वावधान में प्रदेशभर में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने ने मंगलवार सुबह चाकसू शहर के टिगरिया रोड पर एक फर्म मैसर्स चारभुजा ट्रेडर्स तेल मिल (फैक्ट्री ) पर कार्यवाही कर 11 किवंटल 55 किलो मिलावटी सरसों तेल सीज किया। वहीं फैक्ट्री मालिक को आगामी आदेश तक फैक्ट्री बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी शुभमंगला के निर्देश पर हुई कार्रवाई के लिए सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पूर्व में जिन फर्मों के नमूने अमानक पाए गए हैं, उन पर कार्यवाही के क्रम में मंगलवार को फूड सेफ्टी टीम ने यह कार्यवाही की है। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि त्योहारी सीजन में यह व्यापारी सुबह जल्दी 9 बजे तक तेल के टीनों की सप्लाई करके फैक्ट्री बंद कर देता है, जिस पर टीम सुबह 8 बजे फैक्ट्री पर पहुंच गई। मालिक मनोज गुप्ता जाने की तैयारी में था।

टीम के निरीक्षण करने पर सरसों तेल के 50 टीन रखे हुए थे, जिन पर कोई लेबल, निर्माण, उपयोग, दिनांक व फैक्ट्री का नाम पता अंकित नहीं था। इस प्रकार बिना नाम पता अंकित किए सरसों तेल बेचा जाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है और मिलावट का अंदेशा जाहिर करता है।

परिसर में एक टैंक में लगभग 300 लीटर सरसों तेल भरा हुआ था, जिसमें से टीन भरकर मार्केट में सप्लाई किए जा रहे थे। मौके पर टैंक में से 27 टीन भरवाए गए।

मिलावट का अंदेशा होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सरसों तेल के नमूने लेकर 77 टीन कुल 11 क्विंटल 55 किलो सरसों तेल को टीम ने अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया।

पहले भी तेल के नमूने अमानक मिले थे….

सीएमएचओ ने बताया कि इस फैक्ट्री में न केवल अभी बल्कि पहले भी यहां से तेल के नमूने लिए गए थे, जो अमानक पाए गए थे। पहले जो पूर्व में भी उक्त फैक्ट्री से लिए गए सरसों तेल के नमूने अमानक पाए गए थे, जिन में न्यायालय द्वारा जुर्माना कर दंडित किया गया था। टीम द्वारा पूछताछ में मनोज गुप्ता ने बताया कि आसपास के गांव में सप्लाई करता है। मौके खाद्य कारोबार करने के लिए अनिवार्य फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं था।

अन्य फर्मों एवं दुकानदारों में मचा हड़कम्प…

फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई से चाकसू कस्बे में अन्य फैक्ट्री मालिकों एवं व्यापारियों में हड़कम्पमच गया। कई दुकानदार तो दुकानें बंद कर भाग गए। उल्लेखनीय है कि फूड सेफ्टी टीम की मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई के लिए जगह – जगह कार्रवाई के लिए जा रही है। इससे खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों में हड़्कम्पमच गया है।