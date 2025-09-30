Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

चाकसू में सीज किया 11 क्विंटल 55 किलो मिलावटी सरसों का तेल

चाकसू शहर के टिगरिया रोड पर एक फर्म मैसर्स चारभुजा ट्रेडर्स तेल मिल (फैक्ट्री ) पर कार्यवाही कर 11 किवंटल 55 किलो मिलावटी सरसों तेल सीज किया। वहीं फैक्ट्री मालिक को आगामी आदेश तक फैक्ट्री बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Sep 30, 2025

चाकसू @ पत्रिका. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के तत्वावधान में प्रदेशभर में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने ने मंगलवार सुबह चाकसू शहर के टिगरिया रोड पर एक फर्म मैसर्स चारभुजा ट्रेडर्स तेल मिल (फैक्ट्री ) पर कार्यवाही कर 11 किवंटल 55 किलो मिलावटी सरसों तेल सीज किया। वहीं फैक्ट्री मालिक को आगामी आदेश तक फैक्ट्री बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी शुभमंगला के निर्देश पर हुई कार्रवाई के लिए सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पूर्व में जिन फर्मों के नमूने अमानक पाए गए हैं, उन पर कार्यवाही के क्रम में मंगलवार को फूड सेफ्टी टीम ने यह कार्यवाही की है। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि त्योहारी सीजन में यह व्यापारी सुबह जल्दी 9 बजे तक तेल के टीनों की सप्लाई करके फैक्ट्री बंद कर देता है, जिस पर टीम सुबह 8 बजे फैक्ट्री पर पहुंच गई। मालिक मनोज गुप्ता जाने की तैयारी में था।

टीम के निरीक्षण करने पर सरसों तेल के 50 टीन रखे हुए थे, जिन पर कोई लेबल, निर्माण, उपयोग, दिनांक व फैक्ट्री का नाम पता अंकित नहीं था। इस प्रकार बिना नाम पता अंकित किए सरसों तेल बेचा जाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है और मिलावट का अंदेशा जाहिर करता है।

परिसर में एक टैंक में लगभग 300 लीटर सरसों तेल भरा हुआ था, जिसमें से टीन भरकर मार्केट में सप्लाई किए जा रहे थे। मौके पर टैंक में से 27 टीन भरवाए गए।

मिलावट का अंदेशा होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सरसों तेल के नमूने लेकर 77 टीन कुल 11 क्विंटल 55 किलो सरसों तेल को टीम ने अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया।

पहले भी तेल के नमूने अमानक मिले थे….

सीएमएचओ ने बताया कि इस फैक्ट्री में न केवल अभी बल्कि पहले भी यहां से तेल के नमूने लिए गए थे, जो अमानक पाए गए थे। पहले जो पूर्व में भी उक्त फैक्ट्री से लिए गए सरसों तेल के नमूने अमानक पाए गए थे, जिन में न्यायालय द्वारा जुर्माना कर दंडित किया गया था। टीम द्वारा पूछताछ में मनोज गुप्ता ने बताया कि आसपास के गांव में सप्लाई करता है। मौके खाद्य कारोबार करने के लिए अनिवार्य फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं था।

अन्य फर्मों एवं दुकानदारों में मचा हड़कम्प…

फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई से चाकसू कस्बे में अन्य फैक्ट्री मालिकों एवं व्यापारियों में हड़कम्पमच गया। कई दुकानदार तो दुकानें बंद कर भाग गए। उल्लेखनीय है कि फूड सेफ्टी टीम की मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई के लिए जगह – जगह कार्रवाई के लिए जा रही है। इससे खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों में हड़्कम्पमच गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 02:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / चाकसू में सीज किया 11 क्विंटल 55 किलो मिलावटी सरसों का तेल

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

Mandi News: बाजरे की बम्पर पैदावार होने के बावजूद मण्डी में आवक कम, जानिए ​किस भाव पर बिक रहा

bajra rate today
बस्सी

Rajasthan Rain: दक्षिणी-पश्चिमी विछोभ सक्रिय, राजस्थान में 5 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना, क्या बोले किसान

Rajasthan Rain alert
बस्सी

माता के दर्शन से लौटते युवक की हाईवे पर दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बस्सी

Jaipur: सड़क हादसे ने छीन लिया दिव्यांग मां का इकलौता सहारा, गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बस्सी

वन विभाग की कार्रवाई, राजस्थान के इस मंदिर का तोड़ा पिलर, भड़क गए ग्रामीण

बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.