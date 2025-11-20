सरकारी भूमि पर चला जेसीबी का पंजा, भू- माफिया में मचा हड़कम्प    

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर ग्रामीण के बस्सी उपखण्ड की ग्राम पंचायत फालियावास के गुढावास गांव में गुरुवार को जेडीए ने सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से भू- माफिया में हड़कम्पमच गया। जानकारी के अनुसार गुढ़ावास गांव में भू- माफिया ने कई बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उस पर कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी।

ग्रामीणाें ने इसकी जेडीए में ​शिकायत की तो जेडीए के दस्ता मय पुलिस जाप्ते मौके पर पहुंचा। यहां पर जैसे ही जेडीए ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तो हड़कम्पमच गया।