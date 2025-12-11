11 दिसंबर 2025,

बस्सी

हाइवे पर साठ सवारियों से भरी बस को डम्पर ने मारी टक्कर, बस व कार क्षतिग्रस्त

जयपुर - आगरा राष्ट्रीय मार्ग िस्थतबैनाड़ामोड़ से सांई बाबा मंदिर के बीच गुरुवार सुबह 9.50 बजे बस्सी से जयपुर के लिए करीब साठ सवारियां लेकर जा रही बस को पिछे से डस्ट से भर कर तेजगति में जयपुर जा रहे एक डम्पर ने टक्कर मार दी, हादसे में बस में सवार कई सवारियों को चोट आई और बस का पीछे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं साइड से जा रही एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Dec 11, 2025

– जयपुर – आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग की घटना

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर – आगरा राष्ट्रीय मार्ग िस्थतबैनाड़ामोड़ से सांई बाबा मंदिर के बीच गुरुवार सुबह 9.50 बजे बस्सी से जयपुर के लिए करीब साठ सवारियां लेकर जा रही बस को पिछे से डस्ट से भर कर तेजगति में जयपुर जा रहे एक डम्पर ने टक्कर मार दी, हादसे में बस में सवार कई सवारियों को चोट आई और बस का पीछे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं साइड से जा रही एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई।

हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हादसा बड़ा था। इस दौरान बस में सवार सवारियों में अफरा – तफरी मच गई। कई सवारियों ने बस से उतर कर डम्पर चालक की धुनाई कर दी। इस दौरान हाइवे पर लम्बा जाम लग गया। यह हादसा बस के बगल में जा रही जेसीबी के साइड दबाने से हुआ। हादसा होते ही जेसीबी चालक मौके से जेसीबी लेकर फरार हो गया।

प्रत्यक्षदर्शी बस में सवार बस्सी के चारणवास निवासी छात्र विकास मीना ने बताया कि गुरुवार सुबह वे बस्सी से जयपुर जाने वाली निजी बस में सवार होकर जयपुर जा रहे थे। इस बस में करीब साठ सवारियां बैठी थी और खड़ी भी थी। सुबह करीब 9.50 बजे सवारियों से भरी बस बैनाड़ामोड़ व सांईबाबा मंदिर के बीच चल रही थी। बस करीब साठ की स्पीड में चल रही थी। वहीं पिछे से एक जेसीबी भी तेजगति में आ रही थी।

जेसीबी ने साइड दबाई तो बस चालक ने बस को डिवाइडर की तरफ दबा लिया। इस दौरान पीछे से बस्सी के हाथीपुरा से डस्ट लेकर जयपुर की तरफ जा रहा था। जब बस को चाक ने डिवाइडर की तरफ दबाया तो बस की गति कम हो गई और पिछे से तेजगति में आ रहे डम्पर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी।

डम्पर ने बस को इतनी तेज टक्कर मारी की बस में सवार जितनी भी सवारिंयाखड़ी थी, वे सब बस में नीचे गिर गई और सीटों पर बैठी सवारियां भी अपने आगे की सीटों से टकरा गई। इस दौरान सवारियों में अफरा – तफरी मच गया। इधर डम्पर की टक्कर से बस का पीछे का शीशा टूट कर उसके टुकडे़ सवारियों पर गिर गए। इससे पीछे की सीटों पर बैठी कई सवारियों को चोट भी आ गई। इस दौरान आसपास से भी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।

डम्पर चालक की कर दी धुनाई:::::

हाइवे पर जब बस को डम्पर ने पीछे से टक्कर मारी तो बस में सवार सवारियों ने डम्पर चालक को डम्पर से नीचे उतार लिया और उसकी धुनाई करने लग गए। जबकि डम्पर चालक कहता रहा कि डम्पर तेजगति में होने के कारण उन्होंने ब्रेक लगाने के काफी प्रयास किए थे, लेकिन डम्पर ने संतुलन खो दिया और बस से जा भिड़ा। हालांकि डम्पर चालक बस्सी का स्थानीय था और बस में सवार सवारियां भी स्थानीय थी। ऐसे में कई सवारियों ने उसके साथ मारपीट कर रहे लोगों को समझा कर बस चालक को अधिक पीटने से बचा लिया।

Updated on:

11 Dec 2025 02:34 pm

Published on:

11 Dec 2025 02:33 pm

