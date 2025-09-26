प्रधानाचार्य के बाद विद्यार्थियों ने स्कूल गेट पर जड़ा ताला , किया विरोध प्रदर्शन

बस्सी. जयपुर ग्रामीण के चाकसू उपखंड की ग्राम पंचायत थली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य कविता चौधरी के ट्रांसफर के बाद विद्यार्थियों में आक्रोश फैल गया। विद्यार्थियों ने विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्थानीय विधायक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे और नारेबाजी की। विद्यालय स्टाफ ने समझाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी नहीं माने। सूचना पर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अशोक चौधरी, रसूलपुरा प्रधानाचार्य और शिवराज गुर्जर मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद विद्यार्थी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा चाकसू विधायक रामावतार बैरवा को बुलाने की मांग करने लगे और गेट पर टेंट लगाकर बैठ गए।

आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त

बाद में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुनीता शर्मा मौके पर पहुंचीं और चाकसू विधायक से वीडियो कॉल कर विद्यार्थियों से बात करवाई। विधायक ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। विद्यार्थियों ने लिखित आश्वासन की मांग की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 15 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन 11:30 बजे समाप्त हुआ।

विद्यार्थियों ने चेताया : 15 दिन में कार्रवाई नहीं तो फिर होगा विरोध

विद्यार्थियों ने चेताया कि यदि 15 दिन में प्रधानाचार्य का स्थानांतरण निरस्त नहीं हुआ तो फिर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारियों ने राहत की सांस ली। यह घटना शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बनी रही, क्योंकि विद्यार्थियों का आक्रोश और मांग दोनों काफी स्पष्ट और सख्त थे।