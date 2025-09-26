Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बस्सी

प्रधानाचार्य के बाद विद्यार्थियों ने स्कूल गेट पर जड़ा ताला , किया विरोध प्रदर्शन

जयपुर ग्रामीण के चाकसू उपखंड की ग्राम पंचायत थली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य कविता चौधरी के ट्रांसफर के बाद विद्यार्थियों में आक्रोश फैल गया।

बस्सी

Rajkumar Meena

Sep 26, 2025

बस्सी. जयपुर ग्रामीण के चाकसू उपखंड की ग्राम पंचायत थली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य कविता चौधरी के ट्रांसफर के बाद विद्यार्थियों में आक्रोश फैल गया। विद्यार्थियों ने विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्थानीय विधायक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे और नारेबाजी की। विद्यालय स्टाफ ने समझाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी नहीं माने। सूचना पर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अशोक चौधरी, रसूलपुरा प्रधानाचार्य और शिवराज गुर्जर मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद विद्यार्थी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा चाकसू विधायक रामावतार बैरवा को बुलाने की मांग करने लगे और गेट पर टेंट लगाकर बैठ गए।

आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त

बाद में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुनीता शर्मा मौके पर पहुंचीं और चाकसू विधायक से वीडियो कॉल कर विद्यार्थियों से बात करवाई। विधायक ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। विद्यार्थियों ने लिखित आश्वासन की मांग की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 15 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन 11:30 बजे समाप्त हुआ।

विद्यार्थियों ने चेताया : 15 दिन में कार्रवाई नहीं तो फिर होगा विरोध

विद्यार्थियों ने चेताया कि यदि 15 दिन में प्रधानाचार्य का स्थानांतरण निरस्त नहीं हुआ तो फिर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारियों ने राहत की सांस ली। यह घटना शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बनी रही, क्योंकि विद्यार्थियों का आक्रोश और मांग दोनों काफी स्पष्ट और सख्त थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 05:57 am

Published on:

26 Sept 2025 05:53 am

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / प्रधानाचार्य के बाद विद्यार्थियों ने स्कूल गेट पर जड़ा ताला , किया विरोध प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

बस्सी प्रधान को सांप ने डसा, एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती

Bassi Pradhan
बस्सी

मानसून मेहरबान: औसत से डेढ़ गुणा बरसा पानी, फिर भी 19 बांध खाली

Jawanpura Dhabai Dam
बस्सी

राजस्थान के 3 जिलों की लाइफ लाइन बनेगा 86 KM लंबा सुपर एक्सप्रेस हाइवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस से होगा जुड़ाव

Paniala-Baroda Mev Super Highway
बस्सी

राजस्थान के इस सरकारी स्कूल में कभी भी हो सकता है हादसा, जर्जर छत के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी

achalpura govt school
बस्सी

खेतों में पानी भरने से गलने लगी फसल, बाजरे के दाने होने लगे खराब

#CropDamage
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.