7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

मौसम की मार से मण्डी व्यापार प्रभावित

&#8211; एक दिन में दो करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित बस्सी. मौसम के बदले मिजाज ने कृषि उपज मंडी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मंगलवार को मौसम खराब रहने की आशंका के चलते मंडी में कारोबार पूरी तरह बंद रहा, जिससे करीब 2 करोड़ रुपए का लेन-देन प्रभावित हुआ। लगातार बाधित हो रहे [&hellip;]

Google source verification

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Apr 07, 2026

– एक दिन में दो करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित

बस्सी. मौसम के बदले मिजाज ने कृषि उपज मंडी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मंगलवार को मौसम खराब रहने की आशंका के चलते मंडी में कारोबार पूरी तरह बंद रहा, जिससे करीब 2 करोड़ रुपए का लेन-देन प्रभावित हुआ। लगातार बाधित हो रहे कारोबार से व्यापारी, किसान और मजदूर सभी वर्गों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समय रबी की फसलों की मंडी में बम्पर आवक हो रही है, लेकिन मंडी नियमित रूप से संचालित नहीं होने से इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि मंडी सुचारू रूप से चलती तो किसानों को बेहतर भाव मिलने के साथ व्यापारियों को भी लाभ होता।

बार-बार बंदी से बढ़ी चिंता::::

मंडी में पिछले सप्ताह भी मौसम खराब रहने और बारिश की संभावना के चलते कई दिनों तक कारोबार बंद रहा था। इससे पहले मार्च क्लोजिंग के कारण भी व्यापार प्रभावित हुआ था। अब लगातार हो रही इस अनिश्चितता से मंडी से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है।

व्यापारियों का कहना है कि मंडी बंद रहने से माल की खरीद-फरोख्त पूरी तरह ठप हो जाती है, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। वहीं किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ता है, जिससे उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल पाता।

मजदूरों की रोजी पर असर

मंडी बंद होने का सीधा असर पल्लेदारों और मजदूरों पर भी पड़ रहा है। रोज कमाकर खाने वाले इन मजदूरों को काम नहीं मिलने से उनकी दैनिक आय पर संकट खड़ा हो गया है। लगातार बंदी के चलते उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। (कासं )

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 04:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / मौसम की मार से मण्डी व्यापार प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

Jaipur Suicide: 30 साल के शादीशुदा युवक ने 19 साल की प्रेमिका संग दे दी जान, 3 साल से थे प्रेम संबंध

Bassi Suicide Case
बस्सी

पीएनजी योजना कागजों में सिमटी, लाखों उपभोक्ता एलपीजी के भरोसे

बस्सी

राजस्थान में 50 गांवों में पानी की मिठास खारेपन में बदली, फ्लोराइड से आमजन की बिगड़ रही सेहत

Rajasthan Water Crisis, Fluoride Contamination
बस्सी

Jaipur News : अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला, श्मशान में मची भगदड़, कई लोग घायल

bee attack
बस्सी

Rajasthan : LPG गैस संकट का असर: लकड़ी बाजार में उछाल, एक हफ्ते में दाम लगभग दोगुने, जानें भाव

wood demand
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.