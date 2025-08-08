बस्सी @ पत्रिका. रक्षा बंधन के त्योहार पर दीपावली के त्योहार की तरह शुक्रवार दोपहर बाद सड़कों पर बार – बार जाम लगता रहा और वाहनों के अंदर ही नहीं छतों पर भी लोग जान जोखिम में डाल कर बैठ कर जाते नजर आए।

हालात ये थे कि लोग तो मशक्कत कर वाहनों की छतों पर जैसे तैसे चढ़ कर जा रहे थे, लेकिन महिलाएं वाहनों में बैठने के लिए घंटों तक इंतजार करती रही। बस्सी शहर में तो जाम लग ही रहता था, बल्कि जयपुर – आगर रोड बस्सी चक पर भी वाहनों का लम्बा जाम लग रहा था।

दो पहिया वाहनों पर भी लोग जान जोखिम में डाल कर अपने घर जा रहे थे। लोग जान जोखिम में डाल कर वाहनों सवार हो रहे थे। इधर बस्सी चक एवं शहर में यातायात व्यवस्था को सम्भालने के लिए पुलिसकर्मी भी दिखाई नहीं दे रहे थे। (कासं )