फिल्म लगान की दिलाई याद: धोती – कुर्ता पहने क्रिकेट टीम ने ट्रैकसूट को दी पटखनी

– देसी अंदाज में धोती – कुर्ता पहन खेली बस्सी के रामसिंपुरा की क्रिकेट टीम, फिल्म लगान की दिलाई याद

तूंगा (जयपुर) . धोती-कुर्ता और सिर पर गमछा पहने जब 11 खिलाड़ी देसी लुक में क्रिकेट मैदान में उतरे तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गई। सामने उतरी आधुनिक ट्रैकसूट पहने दूसरी टीम। यह किसी फिल्म का सैट नहीं बल्कि तूंगा ब्लॉक के पीलिया में आयोजित जिलास्तरीय बालोत क्रिकेट कप के पहले मुकाबले का नजारा था।

फिल्म ‘लगान’ जैसे इस अनूठे मैच को देखने के लिए भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। जहां रामसिंहपुरा की धोती-कुर्ता टीम का मुकाबला शिव शक्ति की ट्रैकसूट टीम से था। शिव शक्ति का बॉलर जैसे ही गेंद फेंकता लोगों की आवाज आती ’दे घूमा कै सोटा’। मैच के दौरान रामसिंहपुरा की धोती-कुर्ता टीम को मैदान पर तेजी से रन चुराने में या कैच पकड़ने में कोई समस्या नहीं रही।

टीम ने बड़ी सहजता से मैच का आनन्द लेते हुए जीत दर्ज की। कोच चंदालाल बालोत ने कहा, यह युवाओं को विरासत से जोड़ने का तरीका है। हमने खिलाड़ियों को समझाया कि वे खेल के जुनून के आगे वेशभूषा को बाधा न बनने दें।

लोकगायक से प्रधानाचार्य तक टीम में

रामसिंहपुरा की धोती-कुर्ता टीम में कोच चन्दालालबालोत (प्रधानाचार्य), रोशन लाल बालोत (कप्तान व लाइब्रेरी संचालक), मुकेश बालोत और मुकेश देवांदा (अध्यापक), मोतीलाल (कारोबारी) तो महेंद्र बालोत (लोकगायक) तक शामिल हैं। इनके अलावा अन्य ग्रामीण भी अलग-अलग व्यवसाय से जुड़े हैं।

16 रन से जीताधोती-कुर्ता

रामसिंहपुरा धोती कुर्ता टीम ने यह मुकाबला 16 रन से जीत लिया। टीम ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 56 रन बनाए। इसमें कृष्ण खोड़ा और मोती मीणा ने 12-12 रन का सहयोग दिया और फिर सुरेश और अभिषेक के बेहतर बॉलिंग से शिव शक्ति ट्रैकसूट टीम को 40 रनों पर रोक दिया। पहला मुकाबला जीतकर धोती-कुर्ता टीम ने दूसरे दौर में जगह बना ली है।