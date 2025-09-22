बाइक को बचाने के प्रयास में पलटी कार, बाल – बाल बचा बाइक सवार

बस्सी @ पत्रिका. शहर के तूंगा रोड पर सोमवार सुबह एक बाइक को बचाने के प्रयास में तेजगति में आ रही कार पलट गई। हालांकि हादसे में बाइक तो सड़क पर गिर गई, लेकिन सवार बाल – बाल बच गया और कार चालक को भी मामूली चोट आई।

सीसीटीवी फुटेज के वीडियो से पता चला कि एक कार तेजगति में आ रही थी, वहीं सामने से एक बाइक सड़क पर टर्न मार रही थी और सामने से तेजगति में कार आ रही थी। ज्योंही बाइक ने टर्न मारा तो तेजगति में आ रही कार के चालक ने बाइक को बचाने के लिए कार को सड़क से नीचे उतार दिया।

कार समीप ही जलदाय विभाग के कमरे में घुसकर पलट गई। हादसा होते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए, जिन्होंने कार को सीधा किया, लेकिन कार का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ( कासं )