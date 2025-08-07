दुकान में घुसे चोर को घेराबंदी कर पकड़ा, किया पुलिस के हवाले

बस्सी @ पत्रिका. शहर के तूंगा रोड पर एक परचूनी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे दुकान मालिक के मोबाइल में कनेक्ट होने से रात को ढाई बजे हो रही चोरी की वारदात करने आया चोर पकड़ा गया। यदि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरें दुकान मालिक के मोबाइल से कनेक्ट नहीं होते तो चोर पुलिस को धत्ता बता कर आराम से वारदात को अंजाम देकर चले जाते, और पुलिस पिछली अन्य चोरी की वारदातों की तफ्तीश कर रही है, उसी तरीके से इस वारदात के खुलासे के लिए भी हवा में ही हाथ – पैर मारती रहती।

जानकारी के अनुसार शहर के तूंगा रोड पर धर्मकांटे के समीप ग्यारसी लाल- रामस्वरूप के नाम से एक परचूनी की बड़ी दुकान है , जिसमें चोरों ने बुधवार रात करीब दो बजे दुकान की दीवार तोड़ कर अन्दर प्रवेश कर लिया और सामान कट्टों में भर कर जाने की तैयारी में था। रात को दुकान मालिक की अचानक नींद खुल गई और अपने मोबाइल को देखते हुए उसने मोबाइल पर ही दुकान में लगे सीसीटवी कैमरों को देख ही लिया।

मोबाइल की स्क्रीन पर उसको दुकान में किसी की परछाई नजर आई। जब दुकान मालिक ने गहनता से देखा तो उसमें कोई व्यक्ति नजर आया। इसके बाद दुकानदार ने मोहल्लेवासियों को जगाया और दुकान पर ले गया।

घेरा बंदी कर पकड़ा चोर….

व्यापार ऐसोसिएशन बस्सी के अध्यक्ष विनय डंगायच ने बताया कि तूंगा रोड पर ग्यारसीलाल, रामस्वरूप की दुकान में दीवार तोड़ कर घुसे चोर की सूचना पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद पुलिस को भी सूचना देकर बुलवा लिया। पुलिस व वहां मौजूद लोगों ने दुकान के चारों ओर घेरा दे दिया। इसके बाद दुकान का ताला खोलकर चोर को पकड़ लिया और उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हालांकि मौके पर चोर की लोगों ने धुनाई भी कर दी। चोर करौली जिले के सपोटरा थाना इलाके के बताया जा रहा है। व्यापारियों ने बताया कि वारदात करने आया चोर अकेला ही नहीं था, उसके साथ आए अन्य चोर दुकान के बाहर खड़े थे, लेकिन लोगों के एकत्रित होने के बाद वे अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गए।