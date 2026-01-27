27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

मौसम ने बदला मिजाज, मावठ के साथ गिरे ओले

&#8211; गेहूं-चना-जौ को राहत, तेज हवा से कुछ जगह फसलें हुईं आड़ी बस्सी. जयपुर ग्रामीण जिले के बस्सी, चाकसू एवं जमवारामगढ़ उपखण्ड इलाको में मंगलवार को मौसम का मिजाज दिनभर बदला रहा। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई जगह मावठ बरसी तो कई जगह बरसात के साथ ओले भी गिरे। बस्सी [&hellip;]

Google source verification

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Jan 27, 2026

– गेहूं-चना-जौ को राहत, तेज हवा से कुछ जगह फसलें हुईं आड़ी

बस्सी. जयपुर ग्रामीण जिले के बस्सी, चाकसू एवं जमवारामगढ़ उपखण्ड इलाको में मंगलवार को मौसम का मिजाज दिनभर बदला रहा। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई जगह मावठ बरसी तो कई जगह बरसात के साथ ओले भी गिरे। बस्सी इलाकें में कई जगह चने के आकार के ओले भी गिरे, जिससे मौसम और अधिक सर्द हो गया। दिनभर रुक – रुक कर हुई बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही से क्षेत्र में सर्दी का असर बढ़ गया।

मौसम में आए इस बदलाव से जहां आमजन को सर्दी का अहसास हुआ, वहीं रबी की फसलों के लिए इसे राहत भरा माना जा रहा है। बरसात से गेहूं, चना और जौ की फसलों को पर्याप्त नमी मिलेगी, जिससे उत्पादन में सुधार की संभावना है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए यह बारिश संजीवनी साबित हो सकती है। सुबह से ही बस्सी सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में आसमान पूरी तरह बादलों से ढका रहा। बरसात के साथ सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।किसानों ने बताया कि यदि हवा की गति और तेज होती तो नुकसान की आशंका बढ़ सकती थी। फिलहाल अधिकांश क्षेत्रों में नुकसान सीमित बताया जा रहा है।

ग्रामीण अंचल में चना और जौ की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है। ऐसे में हल्की और मध्यम बरसात से मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जिससे सिंचाई की आवश्यकता भी कम होगी। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहा तो यह बरसात फसलों के लिए वरदान साबित होगी।

बादलों की ओट में छिपा रहा सूर्यदेव….जयपुर ग्रामीण इलाके में मंगलवार तड़के से ही तेज हवा का दौर शुरू हो गया था। सुबह से ही आकाश में बादल छाने लग गए, इससे सूर्यदेव भगवान ने दिनभर दर्शन नहीं दिए। इससे लोगों को सर्दी का भी अहसास रहा। दिन में कई बार तो मौसम साफ नजर आता तो कई बार बादल छाने से अंधेरा छा जाता।

खुशी के साथ चिंता रही… मौसम का मिजाज बदलने से किसानों को मावठ हाेने से खुशी हुई, लेकिन किसानों को यह चिंता सताती रही कि कहीं तेज ओले नहीं आ जाए। इस वक्त अधिकांश खेतों में सरसों की फसल या तो कट गई तो कई जगह पर पकाव के अंतिम पड़ाव पर है। (कासं )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 03:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / मौसम ने बदला मिजाज, मावठ के साथ गिरे ओले

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Hailstorm: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बरसात के साथ गिरे ओले, किसानों को सता रही ये चिंता

rajasthan hailstorm
बस्सी

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट; चुनाव में ‘जमानत की परीक्षा’, जीत के बाद भी कट सकती है रकम!, जानें पूरा मामाल

Rajasthan Panchayat Elections
बस्सी

राजस्थान में पंचायत चुनाव ने पकड़ी रफ्तार, इस कस्बे की 42 ग्राम पंचायतों के 410 वार्ड तय, राजनीति हलचल तेज

Rajasthan Panchayat Elections
बस्सी

Jaipur : मातम में बदल गई शादी की खुशियां, ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, 3 माह बाद थी शादी

बस्सी

वार्ड पंच से सरपंच तक: गांव-गांव में तेज हुई पंचायत चुनाव की सरगर्मी, बस्सी-तूंगा में 623 वार्डों का गठन

Rajasthan Panchayat Election
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.