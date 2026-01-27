Rajasthan Hailstorm: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बरसात के साथ गिरे ओले, किसानों को सता रही ये चिंता

ग्रामीण अंचल में चना और जौ की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है। ऐसे में हल्की और मध्यम बरसात से मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जिससे सिंचाई की आवश्यकता भी कम होगी। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहा तो यह बरसात फसलों के लिए वरदान साबित होगी।