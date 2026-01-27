Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने ली करवट, इन 8 जिलों में तेज बारिश के साथ गिरे ओले; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान नीमेड़ा निवासी सोहनी देवी के रूप में हुई है। बिजली गिरने से झुलसी महिला को गंभीर हालत में सीकर रैफर किया गया। लेकिन, महिला ने रींगस के पास रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं, कोटा के मंडाना में आकाशीय ​बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इसके अलावा अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे एक मकान पर मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली गिरी। जिससे मकान की सुरक्षा दीवार टूट गई।