Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने ली करवट, इन 8 जिलों में तेज बारिश के साथ गिरे ओले; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में ओलावृष्टि। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में मंगलवार को सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से प्रदेश के 8 जिलों में तेज बारिश के चलते ओले गिरे। जिसके चलते सफेद चादर बिछी नजर आई। वहीं, राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में मेघगर्जन के साथ झमाझम बारिश हुई। कई जिलों में दोपहर बाद रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा।
जानकारी के मुताबिक सीकर, चूरू, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटा, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में सुबह तेज बारिश के साथ 5 से 10 मिनट तक ओले गिरे हैं। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं, जयपुर सहित 20 जिलों में बरसात बारिश हुई। ऐसे में सर्दी का सितम बढ़ गया है।
राजस्थान में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर, बामनवास सहित अन्य कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। खैरथल-तिजारा जिले में खैरथल क्षेत्र के कई स्थानों पर चने के आकार के ओले गिरे। कोटा जिले के मंडाना क्षेत्र में भी ओले गिरे।
अलवर जिले के राजगढ़ व रैणी क्षेत्र में भी करीब 10 मिनट तक ओले गिरे। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में सुबह करीब 7 मिनट तक ओले गिरे। सीकर जिले में नीमकाथाना क्षेत्र के अजीतगढ़ में 8 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। दौसा और चूरू जिले में भी कई जगह ओलावृष्टि हुई।
मौसम विभाग ने भी आज कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, डीग, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा और झालावाड़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझनूं, सीकर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान नीमेड़ा निवासी सोहनी देवी के रूप में हुई है। बिजली गिरने से झुलसी महिला को गंभीर हालत में सीकर रैफर किया गया। लेकिन, महिला ने रींगस के पास रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं, कोटा के मंडाना में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इसके अलावा अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे एक मकान पर मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली गिरी। जिससे मकान की सुरक्षा दीवार टूट गई।
प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के चलते सर्द हवाएं अब रफ्तार पकड़ेगी। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर की मानें तो प्रदेश में अगले दो दिन घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में 31 जनवरी से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। जिसके असर के चलते 31 जनवरी और 1 फरवरी को मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कई जिलों में बारिश हो सकती है और कहीं-कहीं बादल छाए रहने की संभावना है।
