राजस्थान: फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों पर सख्ती, शिक्षा विभाग करेगा 5 साल की नियुक्तियों की व्यापक जांच

आदेशानुसार गठित आंतरिक जांच कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा में शामिल हुआ अभ्यर्थी और नियुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक ही है या नहीं। इसके लिए आवेदन के समय जमा कराए गए फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र सहित सभी दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया की वैधता और योग्यता संबंधी रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में रहेंगे।