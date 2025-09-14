बस्तर में नक्सल संगठन को बड़ा झटका, दक्षिण उप-क्षेत्र ब्यूरो प्रभारी सुजाता ने डाली हथियार

CG Naxal News: सीपीआई (माओवादी) केंद्रीय समिति सदस्य सुजाता उर्फ ​​कल्पना के आत्मसमर्पण पर बस्तर आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि 13 सितंबर को प्रतिबंधित सीपीआई (एम) केंद्रीय समिति सदस्य सुजाता उर्फ ​​कल्पना ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

2025 में, सीपीआई (एम) महासचिव बसवराजू, केंद्रीय समिति सदस्य गौतम, राज्य स्तरीय समिति के कैडर सुधीर, रेणुका और भास्कर राव सहित 250 से अधिक शव डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विभिन्न घात लगाकर किए गए हमलों के बाद बरामद किए गए।

CG Naxal News: सरकार की पुनर्वास नीतियों के साथ, 850 से अधिक कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं और मुख्यधारा में आ गए हैं। इन सबके बीच, केंद्रीय समिति सदस्य और दक्षिण उप-क्षेत्र ब्यूरो की प्रभारी सुजाता उर्फ ​​कल्पना