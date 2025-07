1 गलती और बच्चे का सिर धड़ से अलग ! बाप रोता रहा, “कोई मेरे बेटे का सिर जोड़ दो…” | UP News

LIVE Death in Bus: खुशी का माहौल था, सब हंसते खेलते जा रहे थे, कोई बातें कर रहा था, तो कोई कहानी किस्से बता रहा था, माहौल खुशनुमा होना लाजमी था आखिर बारात वाली बस जो थी, पर किसे पता था खुशियों से ओवरलोडेड इस बस में एक लापरवाही कुछ ऐसा कर देगी की एक पूरा परिवार उजड़ जाएगा और पल भर में खुशियां मातम में बदल जाएंगी… हाथरस जंक्शन के केलोरा चौराहे पर जो हुआ उसे देखकर आप के भी आंसू निकल आएंगे… यूपी के (UP News) हाथरस जंक्शन (Hathras accident) के केलोरा चौराहे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, सफर के दौरान ऐसी घटना घटी की एक 11 साल (Head got separated from the body while travelling) के बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया,बच्चे का सिर सड़क पर गिर गया, जबकि उसका धड़ बस के अंदर छटपटाता रहा। लोगों ने जब यह मंजर देखा, तो किसी का कलेजा फट आया तो कोई बुरी तरह सहम गया, बच्चे के चाचा ने दौड़कर सड़क पर पड़े सिर को उठाया और अपने गमछे से ढककर कलेजे के चिपका लिया, मानो उसका दर्द बांटना चाह रहा हो, उसके पिता बार बार रो रो कर उस सिर जोड़ने की कोशिश करते रहे पर कुछ ना हो सका, देखिए कैसे घटी ये घटना और क्या है पूरा मामला, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट