अब कैसी है श्रेयस अय्यर की तबीयत..? अस्पताल से आया बड़ा अपडेट

भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की तबीयत पर बड़ा अपडेट आया है। पसलियों में चोट और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से सिड़नी के अस्पताल में भर्ती श्रेयस अय्यर की तबीयत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है और उन्हें अब आईसीयू से निकालकर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 30 साल के अय्यर की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। BCCI की तरफ से नियुक्त डॉक्टर्स की टीम पिछले 3 दिनों से अय्यर की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये हादसा 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम ODI मैच के दौरान हुआ था, अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लपका था। इस दौरान उनकी बाईं पसली में चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद पता चला कि पसली के ठीक नीचे शरीर का एक हिस्सा फट गया, जिससे गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हुआ है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वालों ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। हालांकि इससे पहले ही उन्‍हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। मंगलवार को आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक,अय्यर अब सुरक्षित हैं और उन्‍हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि उन्हें अभी कुछ दिन और अस्पताल में ही रहना होगा।