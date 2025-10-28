Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भारत

अब कैसी है श्रेयस अय्यर की तबीयत..? अस्पताल से आया बड़ा अपडेट

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने साथी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की चोट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सिडनी में इलाज के दौरान अय्यर की हालत अब स्थिर है और वो टीम से फोन पर बात भी कर रहे हैं। सूर्या ने कहा कि डॉक्टर और फिजियो लगातार उनकी देखभाल कर रहे हैं और अब घबराने की कोई बात नहीं है। श्रेयस टीम से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर वो फोन पर रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्थिर हैं। वो अब सामान्य रूप से बात कर रहे हैं और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है. बस कुछ दिन और आराम करना होगा। और जल्द ही हम उन्हें अपने साथ वापस लाएंगे।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 28, 2025

भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की तबीयत पर बड़ा अपडेट आया है। पसलियों में चोट और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से सिड़नी के अस्पताल में भर्ती श्रेयस अय्यर की तबीयत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है और उन्हें अब आईसीयू से निकालकर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 30 साल के अय्यर की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। BCCI की तरफ से नियुक्त डॉक्टर्स की टीम पिछले 3 दिनों से अय्यर की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये हादसा 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम ODI मैच के दौरान हुआ था, अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लपका था। इस दौरान उनकी बाईं पसली में चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद पता चला कि पसली के ठीक नीचे शरीर का एक हिस्सा फट गया, जिससे गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हुआ है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वालों ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। हालांकि इससे पहले ही उन्‍हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। मंगलवार को आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक,अय्यर अब सुरक्षित हैं और उन्‍हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि उन्हें अभी कुछ दिन और अस्पताल में ही रहना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Oct 2025 03:03 pm

Hindi News / Bharat / Videos / अब कैसी है श्रेयस अय्यर की तबीयत..? अस्पताल से आया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

भारत

15 हजार साल पुराना है MOTHER शब्द, अंग्रेजी के ऐसे 5 सबसे पुराने शब्दों के बारे में जानिए

History Of Words
शिक्षा

यह भारत है, थोड़ा नरमी बरतें…पूर्व ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, Sourav Ganguly पर किया बड़ा खुलासा

Sourav Ganguly and Chris Broad
क्रिकेट

दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, टर्मिनल 3 पर विमान के पास खड़ी बस में लगी आग

Delhi airport
राष्ट्रीय

खुशखबरी! आठवें वेतन आयोग को मिली सरकार से मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

8th Pay Commission
राष्ट्रीय

Lenskart Solutions का IPO आने से पहले ही GMP दिखा रहा अच्छा-खासा मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड समेत जरूरी डिटेल्स

Lenskart Solutions IPO
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.