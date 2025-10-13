Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भारत

रिहा हुए सभी 20 इजरायली बंधक, गाज़ा में लौटी शांति की नई उम्मीद

दो साल तक चले खून-खराबे और तबाही के बाद, आखिर गाज़ा युद्ध में नई शांति की उम्मीद लौटी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव से यह सब संभव हो पाया है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, हमास ने अपने कब्जे में बचे आखिरी 20 इज़रायली बंधकों को सोमवार को रिहा कर दिया।

भारत

image

Pankaj Meghwal

Oct 13, 2025

दो साल तक चले खून-खराबे और तबाही के बाद, आखिर गाज़ा युद्ध में नई शांति की उम्मीद लौटी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव से यह सब संभव हो पाया है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, हमास ने अपने कब्जे में बचे आखिरी 20 इज़रायली बंधकों को सोमवार को रिहा कर दिया। ये रिहाई रेड क्रॉस की मदद से हुई, जिसके बाद इज़रायली सेना ने पुष्टि करते हुए कहा कि सभी जीवित बंधक सुरक्षित उनके पास पहुंच गए हैं। तेल अवीव के ‘होस्टेज स्क्वायर’ में हजारों लोग इस पल का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही खबर आई, लोगों की आंखों में आंसू थे, वो एक-दूसरे से लिपटकर रोने लगे, गले मिले और ताली बजाई।

इस समझौते के तहत सिर्फ इज़रायली बंधक ही नहीं, बल्कि लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को भी इज़राइली जेलों से छोड़ा गया है। इनमें से कई युद्ध के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, जबकि कुछ पर जानलेवा हमलों में शामिल होने के आरोप थे। गाज़ा में इन कैदियों का स्वागत जश्न के साथ किया गया। इस पूरे शांति समझौते की मध्यस्थता अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। ट्रंप इस समय इज़राइल में हैं, जहां उनका शानदार स्वागत किया। इज़राइली संसद ‘क्नेसेट’ में उन्होंने कहा, “यह एक नया आरंभ है।” ट्रंप ने कहा कि गाज़ा युद्ध अब खत्म हो चुका है। इजरायल ने ट्रंप के इस योगदान के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए फिर से नोमिनेट किया है इसके साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान भी किया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा अमरीकी राष्ट्रपति नहीं देखा।

इस बीच, हमास की ओर से सोमवार को गाज़ा सिटी में एक अस्पताल पर हथियारबंद लड़ाकों की मौजूदगी ने ये जता दिया है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। इज़राइल के लिए हमास की सत्ता में मौजूदगी एक गंभीर चिंता का विषय है। गाज़ा के हालात बेहद खराब हैं। दो साल की लड़ाई में 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लगभग पूरी गाज़ा पट्टी तबाह हो चुकी है। 2.2 मिलियन की आबादी में से ज़्यादातर अब बेघर हो चुके हैं। बंधकों की वापसी के बाद, कुछ मृत बंधकों के शव भी लौटाए जा रहे हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो अब भी लापता लोगों की तलाश कर रही है। इज़राइल के हमलों और हमास के रॉकेट्स ने सिर्फ गाज़ा और इज़राइल ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। ईरान, हिज़्बुल्लाह और यमन के हूती जैसे संगठनों के साथ भी इज़राइल के टकराव बढ़े हैं। वहीं अब शांति समझौते के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि इज़राइल ने अब आपातकालीन राहत सामग्री भेजने की इजाज़त दे दी है। यूएन की एजेंसी UNRWA ने इज़राइल से मांग की है कि उसे गाज़ा में बिना रोक-टोक काम करने दिया जाए।

ट्रंप अब मिस्र जा रहे हैं, जहां शर्म अल-शेख में एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय शांति बैठक होगी। इस समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद गाज़ा में स्थायी शांति की रूपरेखा तैयार करना है। इस बैठक में ट्रंप के 20 बिंदुओं वाले प्लान पर चर्चा की जाएगी। इस प्लान में एक “बोर्ड ऑफ पीस” यानी अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था की भी बात कही गई है, जिसे ट्रंप लीड करेंगे। हालांकि समझौता हो जाने के बावजूद चुनौतियां अभी बाकी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है – गाज़ा का भविष्य। वहां कौन शासन करेगा? क्या हमास पूरी तरह से हथियार डालेगा? क्या इज़राइल पूरी तरह गाज़ा से पीछे हटेगा? और क्या एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की नींव रखी जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, जिनका जवाब ट्रंप की बैठक के बाद ही साफ होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

13 Oct 2025 09:20 pm

Hindi News / Bharat / Videos / रिहा हुए सभी 20 इजरायली बंधक, गाज़ा में लौटी शांति की नई उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

लड़की ने लड़के को जड़ दिए थप्पड़, भारत-वेस्टइंडीज दिल्ली टेस्ट मैच के दौरान का वीडियो वायरल

Ind vs WI
क्रिकेट

Viral Video: इजरायल की संसद में अचानक रुका ट्रंप का भाषण, सांसदों ने दिखाया फिलिस्तीन का बैनर, फिर…

Trump Knesset Protest
विदेश

ऑस्ट्रेलिया में गरजेगा रोहित और विराट का बल्ला, सीरीज से पहले दिग्गज क्रिकेटर की भविष्यवाणी

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

Diwali Holidays 2025: राजस्थान से बिहार तक कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां शुरू, जानें कहां किस वजह से बंद रहेंगे स्कूल

Diwali Holidays 2025
शिक्षा

PAK vs SA, 1st Test: साउथ अफ्रीका छह विकेट गंवाकर कर रहा संघर्ष, पाकिस्तान ने मैच में बनाई पकड़

Pakistan vs South Africa
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.