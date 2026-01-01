1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Weather Alert 2026: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का ‘डबल अटैक’, दक्षिण में बारिश; जानें 2,3,4 व 5 जनवरी का राज्यवार अपडेट

Weather: उत्तर भारत में ठंड का 'टॉर्चर' शुरू! दिल्ली, मध्यप्रदेश, यूपी, बिहार और राजस्थान में 5 जनवरी तक शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट। जानें आपके राज्य का तापमान और बारिश का पूर्वानुमान।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 01, 2026

Cold Wave Warning by IMD

Cold Wave Warning by IMD

Winter Attack: देश में साल 2026 का कड़ाके की ठंड (Winter Attack) और घने कोहरे के साथ आगाज हुआ है। न्यू ईयर के पहले दिन सर्दी ने सभी को झकझोर दिया। हालात ये रहे कि साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कुदरत के दो अलग-अलग रंग नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत जहाँ घने कोहरे और भीषण शीतलहर (Cold Wave) की गिरफ्त में है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश होने की सुगबुगाहट है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर भारत में सर्दी का सितम अभी और बढ़ेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 96 घंटों तक ठंड का यह 'टॉर्चर' कम होने वाला नहीं है। विभाग अगले 4-5 दिनों तक पंजाब से लेकर बिहार तक 'कोल्ड डे' के हालात बने रहेंगे। मध्यप्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर (Cold Wave) चलने की संभावना है। ग्वालियर और चंबल संभाग में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

राज्यवार मौसम का हाल (State-wise Analysis)

1.दिल्ली-NCR: हाड़ कपाने वाली सर्दी राजधानी दिल्ली में 2 से 5 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान 4°C से 6°C तक गिरने का अनुमान है। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सड़क और रेल यातायात पर गहरा असर पड़ेगा।

2 उत्तर प्रदेश और बिहार: 'कोल्ड डे' का साया यूपी और बिहार में अगले 48 घंटों तक सूरज की लुका-छिपी जारी रहेगी। घने कोहरे के कारण इन राज्यों में Cold Day की स्थिति बनी हुई है, जिसका अर्थ है कि दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे रहेगा। वाराणसी, लखनऊ और पटना जैसे शहरों में सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य रह सकती है।

  1. राजस्थान: पाला गिरने की आशंका राजस्थान के चूरू, सीकर और माउंट आबू में पारा शून्य के पास पहुंच सकता है। रात के समय तेज शीतलहर चलने के कारण पाला गिरने (Frost) की संभावना है।
  2. पहाड़ी राज्य (J&K, हिमाचल, उत्तराखंड) : पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का सिलसिला 2 जनवरी तक जारी रह सकता है। इसके बाद मौसम खुलेगा, लेकिन ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर रुख करेंगी, जिससे उत्तर भारत में ठिठुरन और अधिक बढ़ जाएगी।
  3. दक्षिण भारत: हल्की बारिश की संभावना जहाँ उत्तर भारत जम रहा है, वहीं तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र की ऊंची लहरों के प्रति सावधान रहने के लिए कहा है।
  4. मध्य प्रदेश- ग्वालियर-चंबल में 'कोल्ड अटैक' : मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। राजधानी भोपाल और इंदौर में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। ग्वालियर, दतिया और छतरपुर जैसे जिलों में पारा 4°C से नीचे जा सकता है।

तारीखवार मौसम का अनुमान: 5 जनवरी तक का अपडेट

आगामी कुछ दिनों में मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार रहने वाला है:

1 और 2 जनवरी: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह के समय दृश्यता (Visibility) शून्य से 50 मीटर के बीच रहने की आशंका है।

3 जनवरी: उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR में 'कोल्ड डे' (Cold Day) की स्थिति बनी रहेगी। दिन में धूप नहीं निकलने के कारण गलन बढ़ेगी।

4 और 5 जनवरी: एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय होगा, जिससे पहाड़ों पर भारी हिमपात और मैदानों में ठंडी हवाओं का नया दौर शुरू होगा।

अब क्या कह रहे हैं लोग ?

सर्दी के इस तीखे तेवर को देखकर आम लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "दिल्ली की सर्दी इस बार 2013 का रिकॉर्ड तोड़ने वाली लग रही है।" वहीं, पहाड़ी इलाकों में फंसे पर्यटकों का कहना है कि बर्फबारी से नजारा तो खूबसूरत है, लेकिन रास्ते बंद होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं।

सर्दी से कब मिलेगी राहत?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 6 जनवरी के बाद ही तापमान में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, कोहरा तब भी बना रह सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को सुबह की ठंड से बचने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

Updated on:

01 Jan 2026 08:57 pm

Published on:

01 Jan 2026 08:56 pm

Hindi News / National News / Weather Alert 2026: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का ‘डबल अटैक’, दक्षिण में बारिश; जानें 2,3,4 व 5 जनवरी का राज्यवार अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.