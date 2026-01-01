Weather Alert 2026: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का ‘डबल अटैक’, दक्षिण में बारिश; जानें 2,3,4 व 5 जनवरी का राज्यवार अपडेट

Winter Attack: देश में साल 2026 का कड़ाके की ठंड (Winter Attack) और घने कोहरे के साथ आगाज हुआ है। न्यू ईयर के पहले दिन सर्दी ने सभी को झकझोर दिया। हालात ये रहे कि साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कुदरत के दो अलग-अलग रंग नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत जहाँ घने कोहरे और भीषण शीतलहर (Cold Wave) की गिरफ्त में है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश होने की सुगबुगाहट है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर भारत में सर्दी का सितम अभी और बढ़ेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 96 घंटों तक ठंड का यह 'टॉर्चर' कम होने वाला नहीं है। विभाग अगले 4-5 दिनों तक पंजाब से लेकर बिहार तक 'कोल्ड डे' के हालात बने रहेंगे। मध्यप्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर (Cold Wave) चलने की संभावना है। ग्वालियर और चंबल संभाग में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।