Weather Alert 2026: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का ‘डबल अटैक’, दक्षिण में बारिश; जानें 2,3,4 व 5 जनवरी का राज्यवार अपडेट

Cold Wave Warning by IMD
Winter Attack: देश में साल 2026 का कड़ाके की ठंड (Winter Attack) और घने कोहरे के साथ आगाज हुआ है। न्यू ईयर के पहले दिन सर्दी ने सभी को झकझोर दिया। हालात ये रहे कि साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कुदरत के दो अलग-अलग रंग नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत जहाँ घने कोहरे और भीषण शीतलहर (Cold Wave) की गिरफ्त में है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश होने की सुगबुगाहट है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर भारत में सर्दी का सितम अभी और बढ़ेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 96 घंटों तक ठंड का यह 'टॉर्चर' कम होने वाला नहीं है। विभाग अगले 4-5 दिनों तक पंजाब से लेकर बिहार तक 'कोल्ड डे' के हालात बने रहेंगे। मध्यप्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर (Cold Wave) चलने की संभावना है। ग्वालियर और चंबल संभाग में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।
1.दिल्ली-NCR: हाड़ कपाने वाली सर्दी राजधानी दिल्ली में 2 से 5 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान 4°C से 6°C तक गिरने का अनुमान है। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सड़क और रेल यातायात पर गहरा असर पड़ेगा।
2 उत्तर प्रदेश और बिहार: 'कोल्ड डे' का साया यूपी और बिहार में अगले 48 घंटों तक सूरज की लुका-छिपी जारी रहेगी। घने कोहरे के कारण इन राज्यों में Cold Day की स्थिति बनी हुई है, जिसका अर्थ है कि दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे रहेगा। वाराणसी, लखनऊ और पटना जैसे शहरों में सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य रह सकती है।
आगामी कुछ दिनों में मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार रहने वाला है:
1 और 2 जनवरी: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह के समय दृश्यता (Visibility) शून्य से 50 मीटर के बीच रहने की आशंका है।
3 जनवरी: उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR में 'कोल्ड डे' (Cold Day) की स्थिति बनी रहेगी। दिन में धूप नहीं निकलने के कारण गलन बढ़ेगी।
4 और 5 जनवरी: एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय होगा, जिससे पहाड़ों पर भारी हिमपात और मैदानों में ठंडी हवाओं का नया दौर शुरू होगा।
सर्दी के इस तीखे तेवर को देखकर आम लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "दिल्ली की सर्दी इस बार 2013 का रिकॉर्ड तोड़ने वाली लग रही है।" वहीं, पहाड़ी इलाकों में फंसे पर्यटकों का कहना है कि बर्फबारी से नजारा तो खूबसूरत है, लेकिन रास्ते बंद होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 6 जनवरी के बाद ही तापमान में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, कोहरा तब भी बना रह सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को सुबह की ठंड से बचने की सलाह दी गई है।
