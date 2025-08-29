Patrika LogoSwitch to English

भारत

Alwar Viral Video: बाबा पर युवकों से कुकर्म का आरोप ! भीड़ ने पीट-पीट कर बनाया भूत, देखें वीडियो

Alwar Viral Video: इस बाबा को पीट रहे लोग इतने गुस्से में क्यों है और क्यों इसे पीटा जा रहा है, वजह जान आपके होश उड़ जाएंगे, दरअसल, इस बाबा पर घिनौनी करतूत करने का आरोप है, देखिए क्या है पूरा मामला

भारत

Kripa Shankar Sharma

Aug 29, 2025

Pandupol sadhu Viral Video: ताबड़तोड़ बेल्टों से पीट रहे हैं, भयंकर गुस्से में लाल हो रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे आखिर इस बाबा को पीट रहे लोग इतने गुस्से में क्यों है और क्यों इसे पीटा जा रहा है, वजह जान आपके होश उड़ जाएंगे, दरअसल, इस बाबा पर घिनौनी करतूत करने का आरोप है, दो लड़कों से अश्लील हरकत करने के आरोप में साधु को सरेआम पीटा गया। तीन युवक उस पर बेल्ट से वार करते रहे, वह मिन्नतें मांगता रहा। बीच-बीच में एक युवक आरोपी को बचाने भी आया, पर लोगों ने उसकी एक न सुनी। साधु के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र का, देखिए क्या है पूरा मामला, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

Published on:

29 Aug 2025 11:17 pm

Hindi News / Bharat / Alwar Viral Video: बाबा पर युवकों से कुकर्म का आरोप ! भीड़ ने पीट-पीट कर बनाया भूत, देखें वीडियो

