Upay: परिवार की उन्नति के लिए करें ये 4 खास उपाय, इन बातों का रखें ख्याल

शुक्रवार के उपाय (pc: gemini generated)
हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख और सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। परिवार की सामूहिक उन्नति के लिए लक्ष्मी कृपा का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है।
शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा और नियम से की गई पूजा परिवार के लिए शुभ फल देती है।
पूजा विधि:
पूजा के बाद नौ कन्याओं को खीर का प्रसाद अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और परिवार पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं।
इस उपाय को हर शुक्रवार श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। कुछ ही समय में आपको सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेंगे। साथ ही, अपने करीबी रिश्तेदारों को भी यह उपाय बताएं ताकि वे भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकें।
