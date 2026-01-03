Upay: परिवार की उन्नति के लिए करें ये 4 खास उपाय, इन बातों का रखें ख्याल

हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख और सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। परिवार की सामूहिक उन्नति के लिए लक्ष्मी कृपा का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है।