Upay: परिवार की उन्नति के लिए करें ये 4 खास उपाय, इन बातों का रखें ख्याल

हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार सुखी, समृद्ध और निरंतर उन्नति करता रहे। ज्योतिष और धर्म में मां लक्ष्मी को धन, सुख और पारिवारिक समृद्धि की देवी माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सभी सदस्य आगे बढ़ें, आर्थिक स्थिति मजबूत हो और घर में खुशहाली बनी रहे, तो शुक्रवार के दिन किया जाने वाला मां लक्ष्मी का यह सरल उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है।

भारत

Astrodesk

Deepika Negi

Jan 03, 2026

शुक्रवार के उपाय (pc: gemini generated)

हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख और सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। परिवार की सामूहिक उन्नति के लिए लक्ष्मी कृपा का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है।

शुक्रवार का विशेष उपाय: कैसे करें मां लक्ष्मी की पूजा?

शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा और नियम से की गई पूजा परिवार के लिए शुभ फल देती है।

पूजा विधि:

  • शुक्रवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें।
  • घर के पूजा स्थान या नजदीकी लक्ष्मी मंदिर में मां लक्ष्मी की पूजा करें।
  • मां लक्ष्मी को लाल रंग का गुलाब अर्पित करें।
  • घी का दीपक जलाकर विधिपूर्वक आरती करें।
  • घर में खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं।
  • मन में परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति, सुख और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें।

नौ कन्याओं को खीर खिलाने का महत्व

पूजा के बाद नौ कन्याओं को खीर का प्रसाद अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और परिवार पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं।

इस उपाय से मिलने वाले लाभ

  • परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार
  • करियर और व्यापार में उन्नति
  • घर में सुख-शांति और सकारात्मक वातावरण
  • आपसी मतभेद और तनाव में कमी

नियमितता है सबसे जरूरी

इस उपाय को हर शुक्रवार श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। कुछ ही समय में आपको सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेंगे। साथ ही, अपने करीबी रिश्तेदारों को भी यह उपाय बताएं ताकि वे भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकें।

