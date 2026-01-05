रोडवेज में लापरवाही का डेरा, बसों के संचालन में सच्चा घाटे का सौदा

श्रीगंगानगर.राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के श्रीगंगानगर आगार से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें आस्था से जुड़े एक कार्यक्रम के नाम पर निगम के नियमों को दरकिनार कर बसों का संचालन किया गया। यह मामला वर्ष 2022-23 का है, जब डेरा सच्चा सौदा के एक कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में बसें चलाई गईं। जांच में सामने आया है कि तत्कालीन मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया के कार्यकाल में निगम के निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और आम यात्रियों को असुविधा हुई। इस प्रकरण पर अब निगम मुख्यालय स्तर से विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।