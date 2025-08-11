धराली में तबाही के बाद भयावह हालात, भावुक कर देगा पीड़ितों का दर्द

उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के बाद आई तबाही को 6 दिन बीत चुके हैं। जलप्रलय लोगों के आशियानों के साथ उनके सपनों को भी बहा ले गई। पीड़ितों की आंखो में दर्द साफ देखा जा सकता है…इनका सबकुछ पानी में बह गया…उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को भारी तबाही आई…इसका असर धराली गांव के साथ ही हर्षिल क्षेत्र में भी पड़ा…लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर लाया गया है…जिला प्रशासन और आईटीबीपी के जवान यहां लोगों की सुविधाओं के समान को पूरा कर रह हैं…जिला प्रशासन धराली गांव में भोजन, कपड़े और उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है.
