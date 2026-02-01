नरेंद्र मोदी RSS से नहीं, BJP से प्रधानमंत्री: जानें मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा

कार्यक्रम में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की उपस्थिति ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। सलमान खान ब्लू शर्ट और ब्लैक गॉगल्स में पहुंचे और डॉ. भागवत के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। उनके साथ फिल्मकार सुभाष घई और गीतकार प्रसून जोशी भी मौजूद थे। डॉ. भागवत ने सलमान का उदाहरण देते हुए कहा कि सिनेमा में सलमान जो पहनते हैं, कॉलेज के छात्र वही कॉपी करते हैं, लेकिन बिना किसी तर्क के। समाज फैशन से प्रभावित होता है, इसलिए फैशन बनाने वाले श्रेष्ठ और विश्वसनीय माने जाते हैं।