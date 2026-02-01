7 फ़रवरी 2026,

‘भतीजे की मौत का गम ले डूबा!’ चार लोगों की लाश मिलने से हड़कंप, वजह जानकर कांप जाएगी रूह

पुलिस ने बताया कि इसी साल की शुरुआत में अपने भतीजे की हत्या के गिल्ट से प्रेरित होकर बिहार की यात्रा पर गए एक ही परिवार के चार सदस्यों ने आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 07, 2026

crime news

crime news

बेंगलुरु में रहने वाले एक ही परिवार के चार सदस्यों (पति, पत्नी और दो बेटियों) ने बिहार के अररिया में एक होटल में सामूहिक आत्महत्या कर ली है। जांच में सामने आया है कि यह परिवार अपने भतीजे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत (कथित हत्या) के गिल्ट में था। पुलिस को मिले सुसाइड नोट के अनुसार, परिवार को लग रहा था कि वे बच्चे की मौत के जिम्मेदार हैं और इस पछतावे में उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। यह परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था लेकिन लंबे समय से बेंगलुरु में बस गया था।

जानें क्या है पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि इसी साल की शुरुआत में अपने भतीजे की हत्या के गिल्ट से प्रेरित होकर बिहार की यात्रा पर गए एक ही परिवार के चार सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि परिवार पिछले साल 7 अगस्त को 50 वर्षीय चाचा द्वारा अपने नाबालिग भतीजे की मोबाइल गेम की लत के कारण हत्या किए जाने के बाद से व्यथित था।

भतीजे की हत्या से सदमे में था परिवार

इस घटना की पुष्टि करते हुए सोलादेवनहल्ली पुलिस इंस्पेक्टर वी रघु ने शनिवार को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या के बाद परिवार सदमे और शर्म से उबर नहीं पाया। लगातार मानसिक तनाव ही इस चरम कदम के पीछे मुख्य कारण प्रतीत होता है। हमने 8 अगस्त को सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत 50 वर्षीय व्यक्ति को उसके भतीजे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में, उसे दिसंबर में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

शवों के पास मिली नींद की गोलियां

शुक्रवार को बिहार के राजगीर कस्बे में मृतकों की पहचान 50 वर्षीय व्यक्ति, उसकी 78 वर्षीय मां और उसकी दो बहनों के रूप में हुई है, जिनकी उम्र क्रमशः 48 और 43 वर्ष थी। बिहार की पारिवारिक यात्रा के दौरान चारों मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि शवों के पास से नींद की गोलियों के खाली पाउच बरामद हुईं, जो ओवरडोज का संकेत देती हैं। पुलिस को कुछ नोट मिले है,​ जिनकी जांच की जा रही है।

क्षमा मांगने के लिए कई राज्यों के मंदिर गए

पुलिस के अनुसार, 14 वर्षीय किशोर की हत्या के बाद पूरा परिवार गंभीर भावनात्मक दबाव में था। वे क्षमा मांगने के लिए विभिन्न राज्यों के मंदिरों में जा रहे थे। लेकिन मानसिक पीड़ा उन्हें कभी नहीं छोड़ी। जिस लड़के की हत्या हुई है, वह 50 वर्षीय सुरक्षा गार्ड की बहन का बेटा है, जो अपनी मृत्यु से लगभग आठ महीने पहले से अपने मामा के साथ रह रहा था।

ऑनलाइन गेम का आदी था लड़का

पुलिस के मुताबिक, लड़का ऑनलाइन गेम फ्री फायर का आदी हो गया था और गेम खेलते रहने के लिए बार-बार पैसे मांगता था। हत्या से एक हफ्ते पहले, पैसे न मिलने पर उसने कथित तौर पर अपने चाचा पर हमला किया था।

pawan Khera pm modi

Updated on:

07 Feb 2026 07:02 pm

Published on:

07 Feb 2026 07:00 pm

Hindi News / National News / 'भतीजे की मौत का गम ले डूबा!' चार लोगों की लाश मिलने से हड़कंप, वजह जानकर कांप जाएगी रूह

