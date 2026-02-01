‘भतीजे की मौत का गम ले डूबा!’ चार लोगों की लाश मिलने से हड़कंप, वजह जानकर कांप जाएगी रूह

बेंगलुरु में रहने वाले एक ही परिवार के चार सदस्यों (पति, पत्नी और दो बेटियों) ने बिहार के अररिया में एक होटल में सामूहिक आत्महत्या कर ली है। जांच में सामने आया है कि यह परिवार अपने भतीजे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत (कथित हत्या) के गिल्ट में था। पुलिस को मिले सुसाइड नोट के अनुसार, परिवार को लग रहा था कि वे बच्चे की मौत के जिम्मेदार हैं और इस पछतावे में उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। यह परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था लेकिन लंबे समय से बेंगलुरु में बस गया था।