‘भतीजे की मौत का गम ले डूबा!’ चार लोगों की लाश मिलने से हड़कंप, वजह जानकर कांप जाएगी रूह

बेंगलुरु में रहने वाले एक ही परिवार के चार सदस्यों (पति, पत्नी और दो बेटियों) ने बिहार के अररिया में एक होटल में सामूहिक आत्महत्या कर ली है। जांच में सामने आया है कि यह परिवार अपने भतीजे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत (कथित हत्या) के गिल्ट में था। पुलिस को मिले सुसाइड नोट के अनुसार, परिवार को लग रहा था कि वे बच्चे की मौत के जिम्मेदार हैं और इस पछतावे में उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। यह परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था लेकिन लंबे समय से बेंगलुरु में बस गया था।
पुलिस ने बताया कि इसी साल की शुरुआत में अपने भतीजे की हत्या के गिल्ट से प्रेरित होकर बिहार की यात्रा पर गए एक ही परिवार के चार सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि परिवार पिछले साल 7 अगस्त को 50 वर्षीय चाचा द्वारा अपने नाबालिग भतीजे की मोबाइल गेम की लत के कारण हत्या किए जाने के बाद से व्यथित था।
इस घटना की पुष्टि करते हुए सोलादेवनहल्ली पुलिस इंस्पेक्टर वी रघु ने शनिवार को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या के बाद परिवार सदमे और शर्म से उबर नहीं पाया। लगातार मानसिक तनाव ही इस चरम कदम के पीछे मुख्य कारण प्रतीत होता है। हमने 8 अगस्त को सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत 50 वर्षीय व्यक्ति को उसके भतीजे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में, उसे दिसंबर में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
शुक्रवार को बिहार के राजगीर कस्बे में मृतकों की पहचान 50 वर्षीय व्यक्ति, उसकी 78 वर्षीय मां और उसकी दो बहनों के रूप में हुई है, जिनकी उम्र क्रमशः 48 और 43 वर्ष थी। बिहार की पारिवारिक यात्रा के दौरान चारों मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि शवों के पास से नींद की गोलियों के खाली पाउच बरामद हुईं, जो ओवरडोज का संकेत देती हैं। पुलिस को कुछ नोट मिले है, जिनकी जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, 14 वर्षीय किशोर की हत्या के बाद पूरा परिवार गंभीर भावनात्मक दबाव में था। वे क्षमा मांगने के लिए विभिन्न राज्यों के मंदिरों में जा रहे थे। लेकिन मानसिक पीड़ा उन्हें कभी नहीं छोड़ी। जिस लड़के की हत्या हुई है, वह 50 वर्षीय सुरक्षा गार्ड की बहन का बेटा है, जो अपनी मृत्यु से लगभग आठ महीने पहले से अपने मामा के साथ रह रहा था।
पुलिस के मुताबिक, लड़का ऑनलाइन गेम फ्री फायर का आदी हो गया था और गेम खेलते रहने के लिए बार-बार पैसे मांगता था। हत्या से एक हफ्ते पहले, पैसे न मिलने पर उसने कथित तौर पर अपने चाचा पर हमला किया था।
