Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

जेब में ज़्यादा पैसा तो होगा ज्यादा खर्चा, ऐसे मिलेगी अर्थव्यवस्था को रफ्तार ?

भारत सरकार ने हाल ही में GST दरों में बदलाव और इनकम टैक्स में राहत के ज़रिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। रेलवे एवं सूचना-प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये बदलाव प्रधानमंत्री मोदी की उस सोच का हिस्सा हैं, जो मिडिल क्लास की आर्थिक चिंता को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

भारत

Pankaj Meghwal

Sep 07, 2025

भारत सरकार ने हाल ही में GST दरों में बदलाव और इनकम टैक्स में राहत के ज़रिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। रेलवे एवं सूचना-प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये बदलाव प्रधानमंत्री मोदी की उस सोच का हिस्सा हैं, जो मिडिल क्लास की आर्थिक चिंता को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

नई नीति के तहत, जहां एक तरफ इनकम टैक्स की छूट की सीमा बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी ओर GST की दरों को दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% – में फिर से व्यवस्थित किया गया है। इससे रोज़मर्रा की बहुत सी चीज़ें, जैसे साबुन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और गाड़ियां, अब सस्ती हो सकती हैं। विशेष रूप से, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर GST में कटौती का असर उन परिवारों पर ज़रूर पड़ेगा जो अपने घरों को अपग्रेड करना चाहते हैं। आज के समय में हर घर में कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं – चाहे वो किचन अप्लायंसेज़ हों या एंटरटेनमेंट डिवाइसेज़। इन प्रोडक्ट्स के सस्ते होने से आकांक्षी परिवारों की ज़रूरतें और सपने दोनों पूरे होने में मदद मिलेगी।

अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था करीब 330 लाख करोड़ रुपये की है, इसमें से 200 लाख करोड़ रुपये का हिस्सा सिर्फ खपत से आता है। सरकार को उम्मीद है कि टैक्स में यह राहत खपत को 10% तक बढ़ा सकती है। जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, तो बाज़ार में डिमांड बढ़ेगी। इससे कारोबारियों को निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है।

ये सारे कदम मिलकर आम लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ाते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मज़बूत बनती है। इनकम टैक्स में राहत 1 अप्रैल से ही लागू हो चुकी है, और अब GST दरों में बदलाव भी आने वाले समय में असर दिखाएंगे। सरकार का मकसद साफ है – लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा पहुंचे, ताकि वे ज़्यादा खरीदारी कर सकें, और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिल सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Business news

जीएसटी

जीएसटी बिल

Income Tax Slab Rates 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

pm modi

Published on:

07 Sept 2025 07:44 pm

Hindi News / Bharat / जेब में ज़्यादा पैसा तो होगा ज्यादा खर्चा, ऐसे मिलेगी अर्थव्यवस्था को रफ्तार ?

बड़ी खबरें

View All

भारत

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड ने कूट दिए 414 रन, वनडे क्रिकेट में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Jacob Bethell Hundred
क्रिकेट

बड़ी खबर: रूस ने बनाई कैंसर की mRNA वैक्सीन, निशुल्क मिल रही,क्या भारत को भी मिलेगा फायदा ?

Cancer Vaccine Russia
विदेश

MPPSC: मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, बिना परीक्षा के होगा सिलेक्शन, सैलरी भी है बढ़िया

MPPSC
शिक्षा

Duleep Trophy 2025: ऋतुराज गायकवाड़ की 184 रन की पारी बेकार, इन खिलाड़ियों के दम पर फाइनल में सेंट्रल जोन

Duleep Trophy 2025 Final
क्रिकेट

Canara Bank Securities में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, आपके पास ये है डिग्री तो कर दें अप्लाई

Canara Bank Securities
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट