18, 19, 20 नवंबर को भारी बारिश का अनुमान, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश में 22 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि दिल्ली और राजस्थान में ठंड का असर बढ़ेगा।

Darsh Sharma

Nov 17, 2025

India Weather Alert November : मानसून (Monsoon) के इस सीज़न (Monsoon 2025) में देशभर (India Weather News) में शानदार बारिश (Heavy Rain) देखने को मिली। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश (IMD Rain Alert) हुई, कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और पानी का लेवल भी बढ़ गया। मानसून (Weather News Today) के दौरान लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। हालांकि अब मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश (Western Disturbance) का दौर जारी है और यह बरकरार रहने वाला है। मौसम (temperature system) एक बार फिर करवट लेने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 18, 19, 20, 21 और 22 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

Published on:

17 Nov 2025 10:43 pm

