IND VS ENG: क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मैच ! भारतीय शेरों इंग्लैंड के जबड़े से छीनी जीत

IND VS ENG Match Live Highlights: भारत ने लंदन के केनिंग्टन ओवल में खेले गए रोमांचक टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने पांच टेस्ट की सीरीज 2-2 से बराबर पर छुड़ाई। इंग्लैंड ने सीरीज (IND VS ENG TEST Cricket) के पहले टेस्ट में 5 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत ने दूसरा टेस्ट 336 रन के बड़े अंतर से जीता। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने 22 रन से भारत को हराया। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। बारिश और खराब रोशनी के चलते चौथे दिन 62.3 ओवर का ही खेल हो पाया। चौथे दिन का खेल खत्म होने के समय इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 76.2 ओवर में 6 विकेट पर 339 रन बना चुका था। उसे यह मैच जीतने के लिए 35 रन की और जरूरत है। वहीं, भारत का यह मैच जीतने और सीरीज बराबर छुड़ाने के लिए 4 विकेट की आवश्यकता थी, लेकिन फिर जो हुआ इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीन ली… देखिए IND VS England Match Live Highlights

Watch match highlights from Day 5 of the Rothesay Test between England and India at The Kia Oval, Kennington.

TEAMS:

India TEAM: Yashasvi Jaiswal – KL Rahul – Sai Sudharsan – Shubman Gill(c) – Rishabh Pant(w) – Karun Nair – Ravindra Jadeja – Kuldeep Yadav – Prasidh Krishna – Jasprit Bumrah – Mohammed Siraj – Shardul Thakur – Abhimanyu Easwaran – Washington Sundar – Arshdeep Singh – Dhruv Jurel – Nitish Kumar Reddy – Akash Deep – Harshit Rana

England TEAM: Zak Crawley – Ben Duckett – Ollie Pope – Joe Root – Harry Brook – Ben Stokes(c) – Jamie Smith(w) – Chris Woakes – Brydon Carse – Josh Tongue – Shoaib Bashir – Jamie Overton – Samuel James Cook – Jacob Bethell