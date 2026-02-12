‘बाहर में डार्लिंग बुलाता है, सदन में बोलने का टाइम नहीं देता…’, TMC सांसद के बयान पर संसद में लगे ठहाके

दरअसल, बजट सत्र के दौरान कल्याण बनर्जी ने बिना नाम लिए पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का जिक्र किया। उन्होंने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि किताब कब छपेगी या नहीं छपेगी। यह कुछ सवाल है। किताब जब जनता के बीच पहुंचेगी तो इस पर समालोचन किया जाएगा। पाठक इस पर अपनी राय रखेंगे। इस पर स्पीकर चेयर पर मौजूद जगदंबिका पाल ने उन्हें टोका और बात जल्द से जल्द पूरी करने को कहा।