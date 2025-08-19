एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानिए प्लेइंग इलेवन टीम में कौन शामिल ?

2025 एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा और 28 सितंबर तक चलेगा। इस बार टीम इंडिया की कमान एक बार फिर सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि युवा बल्लेबाज़ शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है।

गिल की वापसी और उन्हें सीधे उपकप्तान बनाए जाने के फैसले ने कुछ लोगों को हैरान किया। इसकी वजह यह है कि उन्होंने पिछले साल जुलाई के बाद से एक भी टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला है। इस दौरान अक्षर पटेल उपकप्तानी कर रहे थे। लेकिन अब शुभमन की वापसी के साथ उन्हें अक्षर की जगह टीम का उपकप्तान बना दिया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने इस फैसले पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि जब पिछली बार गिल ने टी20I मैच खेला था, तब वो उपकप्तान ही थे। ये सीरीज श्रीलंका दौरे पर हुई थी, जो टी20 वर्ल्ड कप के बाद खेली गई थी। उस सीरीज से भारत ने अपने अगले टी20 वर्ल्ड कप साइकिल की शुरुआत की थी।

इसके बाद शुभमन टेस्ट क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स में व्यस्त हो गए। इसलिए उन्हें टी20 खेलने का मौका नहीं मिल पाया। अब जब वो फिर से उपलब्ध हैं, तो टीम मैनेजमेंट ने उन्हें उपकप्तान बनाए रखा है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि टीम इंडिया उन्हें भविष्य के ऑल-फॉर्मैट खिलाड़ी के रूप में तैयार कर रही है।

इस बार एशिया कप में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, और भारत को ग्रुप ‘ए’ में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है। भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा, जबकि 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेला जाएगा।

टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के बाद अगले साल फरवरी में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुट जाएगी। एशिया कप के बाद भारत कुल 15 टी20I मैच खेलेगा, जिससे खिलाड़ियों को भरपूर तैयारी का मौका मिलेगा।