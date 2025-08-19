Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानिए प्लेइंग इलेवन टीम में कौन शामिल ?

2025 एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा और 28 सितंबर तक चलेगा। इस बार टीम इंडिया की कमान एक बार फिर सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि युवा बल्लेबाज़ शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है।

भारत

Pankaj Meghwal

Aug 19, 2025

2025 एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा और 28 सितंबर तक चलेगा। इस बार टीम इंडिया की कमान एक बार फिर सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि युवा बल्लेबाज़ शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है।

गिल की वापसी और उन्हें सीधे उपकप्तान बनाए जाने के फैसले ने कुछ लोगों को हैरान किया। इसकी वजह यह है कि उन्होंने पिछले साल जुलाई के बाद से एक भी टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला है। इस दौरान अक्षर पटेल उपकप्तानी कर रहे थे। लेकिन अब शुभमन की वापसी के साथ उन्हें अक्षर की जगह टीम का उपकप्तान बना दिया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने इस फैसले पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि जब पिछली बार गिल ने टी20I मैच खेला था, तब वो उपकप्तान ही थे। ये सीरीज श्रीलंका दौरे पर हुई थी, जो टी20 वर्ल्ड कप के बाद खेली गई थी। उस सीरीज से भारत ने अपने अगले टी20 वर्ल्ड कप साइकिल की शुरुआत की थी।

इसके बाद शुभमन टेस्ट क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स में व्यस्त हो गए। इसलिए उन्हें टी20 खेलने का मौका नहीं मिल पाया। अब जब वो फिर से उपलब्ध हैं, तो टीम मैनेजमेंट ने उन्हें उपकप्तान बनाए रखा है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि टीम इंडिया उन्हें भविष्य के ऑल-फॉर्मैट खिलाड़ी के रूप में तैयार कर रही है।

इस बार एशिया कप में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, और भारत को ग्रुप ‘ए’ में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है। भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा, जबकि 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेला जाएगा।

टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के बाद अगले साल फरवरी में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुट जाएगी। एशिया कप के बाद भारत कुल 15 टी20I मैच खेलेगा, जिससे खिलाड़ियों को भरपूर तैयारी का मौका मिलेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

19 Aug 2025 09:45 pm

Hindi News / Bharat / एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानिए प्लेइंग इलेवन टीम में कौन शामिल ?

बड़ी खबरें

View All

भारत

‘स्त्री: देह से आगे’: स्त्री का सम्मान ही समाज की शक्ति, वैदिक दृष्टि में स्त्री को देवी का दर्जा – गुलाब कोठारी

राष्ट्रीय

PM मोदी से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी, सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

राष्ट्रीय

WDPL 2025: श्वेता सहरावत की कप्तानी पारी, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 15 रन से हराया

South Delhi Superstarz vs East Delhi Riders
क्रिकेट

Dream11 होगा बैन? सट्टेबाजी वाले ऐप्स पर स्ट्राइक की तैयारी, संसद में बिल होगा पेश

राष्ट्रीय

Asian Shooting Championships 2025: मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक

Manu Bhaker
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.