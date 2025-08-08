Israel Hamas War : पूरे गाजा पर कब्जा करेगा इजरायल, नेतन्याहू ने फाइल पर किए साइन.!

गाजा पर तबाही मचाने के बाद इजरायल ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। पूरे गाजा को खंडहर में बदलने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे की तैयारी कर ली है। बाकायदा, इसके लिए इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पर कब्जे की योजना को मंजूरी दे दी है। ये फैसला शुक्रवार तड़के लिया गया है। गुरुवार को शुरू हुई और रात भर चली सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक से पहले नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा करने के संकेत दिए थे। यह फैसला हमास के 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में है. हमास और इजराइल के बीच 22 महीने से जंग जारी है.. इजरायल और हमास की जंग के बीच नेतन्याहू के ऐलान से अरब देशों में चिंता बढ़ गई है।