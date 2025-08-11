11 अगस्त 2025,

Monsoon 2025 : भारी बारिश और बादल फटने का डर.!, इन राज्यों में अगले 3 दिन रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा में अगले तीन दिन तक बारिश होने का अनुमान है।

भारत

Darsh Sharma

Aug 11, 2025

देशभर में मानसून का असर जारी है। कुछ राज्यों में बारिश ने ब्रेक जरूर लिया है, लेकिन अभी भी पहाड़ों पर बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली-एनसीआर, यूपी-बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी मानसून अपने चरम पर है। कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के बीच लैंड स्लाइड और बादल फटने का डर बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा में अगले तीन दिन तक बारिश होने का अनुमान है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। 13 से 16 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा का नया दौर शुरू होने की संभावना है। तेलंगाना के कई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर 17 अगस्त तक ‘भारी बारिश’ की चेतावनी दी गई है।

Published on:

11 Aug 2025 11:49 am

Hindi News / Bharat / Monsoon 2025 : भारी बारिश और बादल फटने का डर.!, इन राज्यों में अगले 3 दिन रेड अलर्ट

