‘कानून का हाथ आप तक जरूर पहुंचेगा’, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी को दे दिया बड़ा संदेश

वहीं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी नित्यानंद राय प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के पीछे कोई बदले की भावना नहीं है। अगर कोई कानून तोड़ता है, किसी के घर पर कब्जा करता है या एफआईआर दर्ज होती है और ज्यूडिशियल वारंट जारी होता है, तो पुलिस कार्रवाई करेगी।