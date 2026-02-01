‘सरकारी नौकरी का सपना लेकर…’, एक्टर विजय का भावुक संदेश, चुनाव से पहले चर्चा में आया बयान!

विजय ने आगे कहा- इतनी बेमिसाल मेहनत से तैयारी करके, वे प्राइमरी एग्जाम पास करेंगे और अपने भविष्य के बड़े सपनों के साथ मेन एग्जाम देने आएंगे। अगर उस समय एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो उनके मन में यह डर गहराई से बैठ जाता है कि उन्होंने इतने लंबे समय तक जो मेहनत की है, वह बेकार हो जाएगी।