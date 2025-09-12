Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

अब नहीं बचेगा फिलिस्तीन, नेतन्याहू ने दे डाली बड़ी चेतावनी !

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि फिलिस्तीन के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। यह धरती इजरायल की है और यहीं बस्ती बसाई जाएगी।

भारत

Pankaj Meghwal

Sep 12, 2025

गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इजरायल ने दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर जो हमला किया, उसने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की हर उम्मीद को खत्म कर दिया है।

दरअसल, इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से अबतक संघर्ष जारी है। उस समय हमास ने इजरायल पर हमला किया था और 200 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया था। करीब 48 बंधक अभी भी हमास की गिरफ्त में हैं, जिनमें से माना जा रहा है कि लगभग 20 लोग अब जीवित हो सकते हैं। इसी दौरान मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में एक रिहायशी इलाके में हमला हुआ। जिसके पीछे इजरायल का हाथ बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले का मकसद हमास के नेताओं को निशाना बनाना था। हमास की तरफ से कहा गया कि उनके शीर्ष नेता इस हमले में बाल-बाल बच गए, लेकिन इस दावे का अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। इस हमले में खलील अल-हैय्या के बेटे, उनके तीन अंगरक्षक और कार्यालय प्रमुख की मौत हुई है। खलील अल-हैय्या हमास का सीनियर नेता और प्रमुख वार्ताकार माना जाता हैं।

बता दें कि कतर और मिस्र अब तक गाजा संघर्ष को रोकने और बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे हैं। अमेरिका के कहने पर ही कतर ने दोहा में हमास के राजनीतिक नेताओं को शरण दी थी, ताकि बातचीत की संभावना बनी रहे। लेकिन इस हमले के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। कतर का मानना है कि अब बंधकों की रिहाई मुश्किल हो गई है।

उधर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि फिलिस्तीन के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। यह धरती इजरायल की है और यहीं बस्ती बसाई जाएगी। गुरुवार को वेस्ट बैंक के माले अदुमिम में हुए एक कार्यक्रम में नेतन्याहू ने कहा कि वो इस इलाके में बस्तियों की आबादी को दोगुना करेंगे। उनका कहना है कि ई1 इलाके पर बस्ती बसाना अब जरूरी है – ये वही इलाका है जो यरुशलम और माले अदुमिम के बीच आता है। यह जमीन काफी संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि इससे फिलिस्तीनी इलाकों के उत्तर और दक्षिण हिस्से जुड़े हैं। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट का काफी विरोध होता रहा है। लेकिन अब नेतन्याहू की सरकार इस पर आगे बढ़ने को तैयार दिख रही है। बीते महीने इजरायल के वित्त मंत्री ने इस जमीन पर करीब 3400 घर बनाने की योजना का समर्थन किया था।

ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि न सिर्फ गाजा में हालात खराब हैं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी तनाव गहराता जा रहा है। एक तरफ बंधकों की रिहाई की उम्मीदें टूट रही हैं, दूसरी तरफ इजरायल-फिलिस्तीन विवाद एक बार फिर और भी जटिल होता जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2024

इजरायल-हमास युद्ध

Published on:

12 Sept 2025 08:22 pm

Hindi News / Bharat / Videos / अब नहीं बचेगा फिलिस्तीन, नेतन्याहू ने दे डाली बड़ी चेतावनी !

बड़ी खबरें

View All

भारत

नेपाल में भूकंप आया, उत्तर भारत में भी झटके महसूस किए गए,क्या यह पहले से ज्यादा खतरनाक है ?

विदेश

Success Story: Kanishak Kataria ने पहले IIT में बने टॉपर, फिर UPSC परीक्षा में हासिल की Rank 1, जानें सक्सेस मंत्र

Kanishak Kataria IAS
शिक्षा

मणिपुरः राहत शिविरों की टूटी छतों से राहत की आस लगाए हैं 65 हजार आंखें

राष्ट्रीय

Asia Cup 2025: कमजोर ओमान के खिलाफ पाकिस्तान दिखाएगा बैटिंग की ताकत, टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला

Asia cup 2025 PAK vs OAM
क्रिकेट

Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 : मेष से कन्या राशि तक, इस हफ्ते आपका भाग्य क्या कहता है? पढ़ें टैरो साप्ताहिक राशिफल

Weekly Tarot Horoscope
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.