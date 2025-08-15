न्यूक्लियर अटैक की धमकी पर पीएम मोदी की पाक को वॉर्निंग.. कही ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान और आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों और उसे शह देने वालों को अब भारत अलग-अलग नहीं देखेगा। ब्लेकमेल नहीं सहा जाएगा। हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को नहीं सहेंगे। दुश्मन को अब कड़ा जवाब दिया जाएगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु समझौता कितना गलत था। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया है। अब आतंक और आतंकी को पालने पोसने वालों को अब हम अलग – अलग नहीं मानेंगे। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चला आया है। अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी दुश्मनों ने कोशिश जारी रखी हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर समय निर्धारित करे.. जो लक्ष्य तय करे। अब हम अमल में लाकर रहेंगे। मुंहतोड़ जवाब देंगे.. भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा।